Israel joacă sâmbătă seară la Oslo, împotriva Norvegiei. Autoritățile scandinave au introdus măsuri severe de protecție în întreaga capitală.

Naționala israeliană e hiperprotejată de agenții serviciilor secrete.

Gestul nemaivăzut făcut de Ran Ben Shimon, antrenorul alb-albaștrilor.

Un meci de risc maxim, Norvegia - Israel, la Oslo, sâmbătă seară, în preliminariile CM 2026.

Norvegia e sub cod antitero pentru jocul cu Israel

UEFA a plănuit să voteze excluderea Israelului din cauza genocidului din Fâșia Gaza, dar a amânat totul după ce s-a ajuns la un armistițiu și autoritățile de la Ierusalim au decis să cheme trupele înapoi.

Potrivit The Guardian, acesta este evenimentul sportiv cu cea mai mare securitate organizat în țara scandinavă de la Jocurile Olimpice de Iarnă, din 1994. Întreaga capitală e sub protecție antitero și s-au interzis zborurile deasupra arenei Ullevaal.

Nu doar nordicii protejează meciul. Delegația israeliană este păzită de 16 agenți Mossad, care formează un zid în jurul compatrioților. Sunt așteptați și 200 de fani.

Proteste la Oslo: „Israel nu ar trebui lăsat să apară pe un stadion de fotbal”

Nu puteau fi oprite însă protestele pro-palestiniene și împotriva Israelului la stadionul pe care s-a antrenat naționala lui Ran Ben Shimon vineri seară și pe care joacă astăzi.

Și la Ullevaal din Oslo s-a cerut boicotarea naționalei Israelului Foto: Imago

Au fost manifestații și ieri, sunt și azi lângă Ullevaal. Comitetul Palestinian din Norvegia nu acceptă nici acum că această partidă se joacă.

Israel nu ar trebui lăsat să apară pe un stadion de fotbal la un meci interțări cât timp încalcă dreptul internațional și împiedică palestinienii să practice sport. Sub ocupația Israelului, palestinienii n-au șansa de a juca fotbal, de a învăța, de a se deplasa liber, de a trăi. Line Khateeb, președinta Comitetului Palestinian din Norvegia

Khateeb a anunțat însă: „Nu vom perturba meciul, vrem ca Norvegia să câștige”.

Selecționerul Israelului a spus o rugăciune în timpul conferinței. Mesaj pentru ostatici

The Guardian a prezentat o scenă nemaivăzută la o conferință de presă.

Vineri seară, selecționerul israelian Ran Ben Shimon a cerut o pauză la un moment dat, și-a pus kippa pe cap și a recitat pasajul biblic Ieremia 31:16.

Ran Ben Shimon, cu kippa pe cap, la conferința de vineri Foto: Imago

Ca mulțumire pentru acordul cu Hamas de a se elibera cei 20 de ostatici israelieni care mai sunt în viață până luni, la ora 10:00.

„Observatori de lungă vreme ai echipei naționale susțin că e prima oară când un antrenor israelian are o astfel de intervenție publică”, au scris jurnaliștii britanici.

Din 7 octombrie 2023, nu am mai participat la un meci cu speranța că se va întâmpla ceva bun. Dar acum, ei sunt în drum spre casă și am dori să le oferim un cadou. Eli Dasa, căpitan Israel

