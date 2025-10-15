De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj 
De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj

  • Cosmin Olăroiu a răsturnat primul meci al Emiratelor în baraj (2-1 contra Oman) cu o mișcare curajoasă și de mare efect.
  • Dar nici brazilienii, nici schimbările făcute nu l-au mai ajutat pe selecționer la 1-2 cu Qatar. Și îl așteaptă un traseu mult mai dificil pentru a prinde turneul final.

Cosmin Olăroiu a fost aproape de o performanță extraordinară. Să califice Emiratele Arabe Unite la Campionatul Mondial după 36 de ani.

Chemat ca salvator, la jumătatea lui aprilie, după ce cucerise cinci trofee în patru sezoane la Sharjah, antrenorul în vârstă de 56 de ani a avut două egaluri consecutive în grupă, reușind doar să prindă un loc în play-off.

16 jucători
născuți în afara Emiratelor și naturalizați a avut Olăroiu în lot în barajul pentru Mondial. Printre ei, 11 brazilieni

Mutarea curajoasă a lui Olăroiu a răsturnat jocul: de la 4-4-1-1 la 4-2-4. Patru atacanți!

Dacă ar fi câștigat „triunghiularul” de la Doha, acum, în octombrie, contra Oman și Qatar, ar fi propulsat naționala EAU direct la CM 2026.

În primul meci, cu Oman (pregătit de portughezul Carlos Queiroz), era condus după 45 de minute, 0-1, și a făcut o mișcare tactică de mare efect.

La pauză, a schimbat trei jucători și a modificat total sistemul. De la 4-4-1-1, selecționerul a trecut la 4-2-4, un modul ultraofensiv.

Extrema Caio Canedo (în alb) a câștigat duelurile cu adversarii din Oman Foto: Imago Extrema Caio Canedo (în alb) a câștigat duelurile cu adversarii din Oman Foto: Imago
Extrema Caio Canedo (în alb) a câștigat duelurile cu adversarii din Oman Foto: Imago

Unul dintre cei trei internaționali apăruți la startul reprizei secunde a fost Caio Canedo, brazilianul în vârstă de 35 de ani, extrema lui Al-Wahda.

În final, Emiratele au întors scorul, 2-1, două goluri între minutele 76-83, și Caio a fost printre cei mai buni pe teren.

Nici brazilienii, nici schimbările nu l-au mai ajutat pe Olăroiu

Apreciat pentru alegerea sa sclipitoare care a răsturnat partida cu Oman, tehnicianul l-a titularizat pe Caio Canedo și în „finala” împotriva Qatarului (Julen Lopetegui pe bancă). Printre cei șapte „străini” din primul „11”.

Brazilianul Canedo (stânga) nu a mai repetat jocul bun și în fața Qatarului Foto: Imago Brazilianul Canedo (stânga) nu a mai repetat jocul bun și în fața Qatarului Foto: Imago
Brazilianul Canedo (stânga) nu a mai repetat jocul bun și în fața Qatarului Foto: Imago

Dar nici Canedo, nici ceilalți jucători nu au mai răspuns la fel de bine la trei zile de la prima întâlnire. Și nici înlocuirile lui nu au mai influențat confruntarea.

70 de ore
trecuseră de la meciul Emiratelor cu Oman la cel contra Qatarului

Cele cinci mutări ale selecționerului, trei simultane, în minutul 69, la 0-1, n-au adus prospețimea așteptată.

La 0-2, a sperat totuși. Qatar a rămas în 10, după eliminarea lui Salman (89), și echipa sa mai avea un sfert de oră de prelungiri să egaleze. A înscris o dată (90+8). Încă un gol și califica Emiratele la Mondial. Însă acel gol a lipsit. Nu a fost 2-2 echivalent cu biletul de CM, ci 1-2.

Ce îl așteaptă pe Olăroiu: Bolivia sau Camerun/Nigeria

Și acum e mult mai dificil să prindă turneul final. Îl așteaptă două baraje.

  • Primul, pe zona Asia, tur-retur cu Irak, pe 13-18 noiembrie, manșa secundă în deplasare. 
  • Dacă învinge, urmează play-off-ul intercontinental (26-31 martie, în Mexic), cu semifinale și două finale. Dar i-ar putea ieși în față Bolivia sau Camerun/Nigeria. 

