Supărarea lui Olăroiu Românul și-a criticat jucătorii după ce naționala EAU a ratat calificarea directă la CM 2026 » L-a enervat și arbitrajul

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a criticat lipsa de eficiență în atac a echipei sale.

Reprezentativa EAU a ratat o șansă importantă de calificare la Cupa Mondială 2026, dar mai are speranțe.

Naționala pregătită de Olăroiu avea nevoie măcar de o remiză cu Qatar, însă a pierdut, scor 1-2, și a ratat calificarea directă la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Qatar - EAU 2-1 . Cosmin Olăroiu: „Este foarte dezamăgitor”

La sfârșitul partidei de la Al Rayyan, Olăroiu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.

„Când facem aceste greșeli, este dificil (n.r. - să câștigi), în special pentru că erau două goluri (n.r. - diferență). Dacă aveau 1-0, aveam șansa să revenim în joc și să marcăm un gol.

Ei au scos maximul din ce au jucat. Au avut două lovituri libere, le-am oferit cadoul ăsta și asta a fost. Din păcate, chiar dacă am avut șansa, nu am marcat.

Chiar dacă am avut mai mult control, mai multă posesie, situația nu ne ajută să ne calificăm. Este foarte dezamăgitor ”, a spus Cosmin Olăroiu.

15-7 a fost raportul șuturilor, în favoarea naționalei Emiratelor Arabe Unite

Selecționerul român a fost deranjat de maniera de arbitraj din finalul partidei. „Centralul” a dictat 15 minute de prelungiri, însă timpul efectiv de joc a fost mult mai mic.

„În jocul cu Oman, a arătat 9 minute și a lăsat 13. Acum, a arătat 15 și a lăsat 8. Doar asta (n.r. - are de reproșat). Pentru că dacă aveam 5 minute mai mult să jucăm, aveam mai multe șanse, cred”, a continuat Cosmin Olăroiu.

Selecționata lui Olăroiu mai are șanse de calificare la Cupa Mondială 2026

Naționala Emiratelor mai are însă o speranță. Cele două echipe clasate pe locul 2 în faza a patra a calificărilor din Asia se vor înfrunta într-un play-off pentru a stabili cine merge la barajul intercontinental.

EAU va da peste Irak, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.

La barajul intercontinental vor participa 6 echipe, care se vor lupta pentru ultimele două locuri la Mondial în două mini-turnee cu câte o semifinală și o finală:

două echipe din America Centrală și de Nord;

câștigătoarea play-off-ului din Africa;

câștigătoarea play-off-ului din Asia;

Bolivia (America de Sud);

Noua Caledonie (Oceania).

Cele două formații situate cel mai sus în clasamentul FIFA vor fi capi de serie și vor juca direct în finale, urmând ca celelalte 4 să se înfrunte în semifinale. Cele două câștigătoare ale finalelor vor merge la Mondial.

Emiratele, locul 67 în ultimul clasament oficial anunțat de FIFA, au șanse mari să joace direct în finală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport