Supărarea lui Olăroiu Românul și-a criticat jucătorii după ce naționala EAU a ratat calificarea directă la CM 2026 » L-a enervat și arbitrajul

- Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a criticat lipsa de eficiență în atac a echipei sale.
- Reprezentativa EAU a ratat o șansă importantă de calificare la Cupa Mondială 2026, dar mai are speranțe.
Naționala pregătită de Olăroiu avea nevoie măcar de o remiză cu Qatar, însă a pierdut, scor 1-2, și a ratat calificarea directă la turneul final din SUA, Mexic și Canada.
Qatar - EAU 2-1. Cosmin Olăroiu: „Este foarte dezamăgitor”
La sfârșitul partidei de la Al Rayyan, Olăroiu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.
„Când facem aceste greșeli, este dificil (n.r. - să câștigi), în special pentru că erau două goluri (n.r. - diferență). Dacă aveau 1-0, aveam șansa să revenim în joc și să marcăm un gol.
Ei au scos maximul din ce au jucat. Au avut două lovituri libere, le-am oferit cadoul ăsta și asta a fost. Din păcate, chiar dacă am avut șansa, nu am marcat.
Chiar dacă am avut mai mult control, mai multă posesie, situația nu ne ajută să ne calificăm. Este foarte dezamăgitor”, a spus Cosmin Olăroiu.
Selecționerul român a fost deranjat de maniera de arbitraj din finalul partidei. „Centralul” a dictat 15 minute de prelungiri, însă timpul efectiv de joc a fost mult mai mic.
„În jocul cu Oman, a arătat 9 minute și a lăsat 13. Acum, a arătat 15 și a lăsat 8. Doar asta (n.r. - are de reproșat). Pentru că dacă aveam 5 minute mai mult să jucăm, aveam mai multe șanse, cred”, a continuat Cosmin Olăroiu.
Selecționata lui Olăroiu mai are șanse de calificare la Cupa Mondială 2026
Naționala Emiratelor mai are însă o speranță. Cele două echipe clasate pe locul 2 în faza a patra a calificărilor din Asia se vor înfrunta într-un play-off pentru a stabili cine merge la barajul intercontinental.
EAU va da peste Irak, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.
La barajul intercontinental vor participa 6 echipe, care se vor lupta pentru ultimele două locuri la Mondial în două mini-turnee cu câte o semifinală și o finală:
- două echipe din America Centrală și de Nord;
- câștigătoarea play-off-ului din Africa;
- câștigătoarea play-off-ului din Asia;
- Bolivia (America de Sud);
- Noua Caledonie (Oceania).
- Cele două formații situate cel mai sus în clasamentul FIFA vor fi capi de serie și vor juca direct în finale, urmând ca celelalte 4 să se înfrunte în semifinale. Cele două câștigătoare ale finalelor vor merge la Mondial.
Emiratele, locul 67 în ultimul clasament oficial anunțat de FIFA, au șanse mari să joace direct în finală.