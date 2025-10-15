Supărarea lui Olăroiu Românul și-a criticat jucătorii după ce naționala EAU a ratat calificarea directă la CM 2026 » L-a enervat și arbitrajul
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Supărarea lui Olăroiu Românul și-a criticat jucătorii după ce naționala EAU a ratat calificarea directă la CM 2026 » L-a enervat și arbitrajul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 09:53
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 09:53
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a criticat lipsa de eficiență în atac a echipei sale.
  • Reprezentativa EAU a ratat o șansă importantă de calificare la Cupa Mondială 2026, dar mai are speranțe.

Naționala pregătită de Olăroiu avea nevoie măcar de o remiză cu Qatar, însă a pierdut, scor 1-2, și a ratat calificarea directă la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește și
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial

Qatar - EAU 2-1. Cosmin Olăroiu: „Este foarte dezamăgitor”

La sfârșitul partidei de la Al Rayyan, Olăroiu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.

„Când facem aceste greșeli, este dificil (n.r. - să câștigi), în special pentru că erau două goluri (n.r. - diferență). Dacă aveau 1-0, aveam șansa să revenim în joc și să marcăm un gol.

Ei au scos maximul din ce au jucat. Au avut două lovituri libere, le-am oferit cadoul ăsta și asta a fost. Din păcate, chiar dacă am avut șansa, nu am marcat.

Chiar dacă am avut mai mult control, mai multă posesie, situația nu ne ajută să ne calificăm. Este foarte dezamăgitor”, a spus Cosmin Olăroiu.

15-7
a fost raportul șuturilor, în favoarea naționalei Emiratelor Arabe Unite

Selecționerul român a fost deranjat de maniera de arbitraj din finalul partidei. „Centralul” a dictat 15 minute de prelungiri, însă timpul efectiv de joc a fost mult mai mic.

„În jocul cu Oman, a arătat 9 minute și a lăsat 13. Acum, a arătat 15 și a lăsat 8. Doar asta (n.r. - are de reproșat). Pentru că dacă aveam 5 minute mai mult să jucăm, aveam mai multe șanse, cred”, a continuat Cosmin Olăroiu.

Selecționata lui Olăroiu mai are șanse de calificare la Cupa Mondială 2026

Naționala Emiratelor mai are însă o speranță. Cele două echipe clasate pe locul 2 în faza a patra a calificărilor din Asia se vor înfrunta într-un play-off pentru a stabili cine merge la barajul intercontinental.

EAU va da peste Irak, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.

La barajul intercontinental vor participa 6 echipe, care se vor lupta pentru ultimele două locuri la Mondial în două mini-turnee cu câte o semifinală și o finală:

  • două echipe din America Centrală și de Nord;
  • câștigătoarea play-off-ului din Africa;
  • câștigătoarea play-off-ului din Asia;
  • Bolivia (America de Sud);
  • Noua Caledonie (Oceania).
  • Cele două formații situate cel mai sus în clasamentul FIFA vor fi capi de serie și vor juca direct în finale, urmând ca celelalte 4 să se înfrunte în semifinale. Cele două câștigătoare ale finalelor vor merge la Mondial.

Emiratele, locul 67 în ultimul clasament oficial anunțat de FIFA, au șanse mari să joace direct în finală.

Citește și

Business Drops #72 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special
09:31
Business Drops #72 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Citește mai mult
Business Drops #72 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă
Campionatul Mondial
23:34
Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă
Citește mai mult
Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu qatar preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share