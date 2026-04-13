Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu
Superliga

Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 12:44
  • Clubul Rapid a pregătit un moment special pentru meciul din Giulești cu FC Argeș, în memoria lui Mircea Lucescu.
  • Rapid - FC Argeș se joacă astăzi, de la ora 18:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

12:40 Rapid anunță că aproximativ 2.000 de copii vor fi prezenți în tribune la meciul din această seară

Moment special pregătit pentru Rapid - FC Argeș în memoria lui Mircea Lucescu

Rapid și FC Argeș se întâlnesc luni într-o partidă din etapa #4 a play-off-ului din Liga 1.

Meciul se va juca fără spectatori, după ce Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza incidentelor din meciul cu Dinamo (3-2), din prima etapă din play-off. În tribune se vor afla doar copii.

Totuși, Rapid a pregătit un moment special înainte de începerea partidei, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei - nepotul lui Mircea Lucescu (n.r. fiul lui Răzvan Lucescu), dar și strănepoții celui din urmă”, au transmis reprezentanții clubului giuleștean.

a cucerit Mircea Lucescu ca antrenor la Rapid: 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 3 în play-off, cu 31 de puncte acumulate. U Cluj și U Craiova, primele clasate, au câte 36 și se vor duela tot luni seara.

+12 Foto
Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

+14 Foto
Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

mircea lucescu liga 1 fc arges rapid OMAGIU
Știrile zilei din sport
Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 16 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share