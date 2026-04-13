Moment special în Giulești Ce se va întâmpla la meciul Rapid - FC Argeș, după decesul lui Mircea Lucescu

Clubul Rapid a pregătit un moment special pentru meciul din Giulești cu FC Argeș, în memoria lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Rapid și FC Argeș se întâlnesc luni într-o partidă din etapa #4 a play-off-ului din Liga 1.

Meciul se va juca fără spectatori, după ce Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza incidentelor din meciul cu Dinamo (3-2), din prima etapă din play-off. În tribune se vor afla doar copii.

Totuși, Rapid a pregătit un moment special înainte de începerea partidei, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei - nepotul lui Mircea Lucescu (n.r. fiul lui Răzvan Lucescu), dar și strănepoții celui din urmă”, au transmis reprezentanții clubului giuleștean.

3 trofee a cucerit Mircea Lucescu ca antrenor la Rapid: 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 3 în play-off, cu 31 de puncte acumulate. U Cluj și U Craiova, primele clasate, au câte 36 și se vor duela tot luni seara.

FOTO. Imagini emoționante de la ceremonia religioasă de la Biserica Sfântul Elefterie

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

