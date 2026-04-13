„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia

CFR Cluj - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul mare atacant al „câinilor”, l-a criticat pe Cătălin Cîrjan (23 de ani) pentru ratarea imensă din finalul partidei.

Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și a rămas singura echipă fără succes în play-off.

În prelungirile meciului, Cîrjan a fost protagonistul unei ocazii uriașe de gol, în urma căreia Dinamo putea pleca cu toate cele trei puncte din Gruia.

După o pasă a lui Armstrong, Cîrjan a scăpat singur cu portarul Popa. Dinamovistul a încercat o „scăriță”, dar mingea a fost respinsă in extremis de Braun.

CFR Cluj - Dinamo 1-1 . Dănciulescu îl critică pe Cîrjan: „Nu ai voie să ratezi”

Ionel Dănciulescu nu l-a iertat pe Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, pentru ratarea imensă din finalul partidei. Și i-a explicat cum ar fi trebuit să procedeze.

„O partidă bună. Dinamo pierde două puncte. A fost echipa mai bună, 5-1 la șuturi pe poartă. În partea a doua a avut trei ocazii mari de a marca. Karamoko scapă acolo la 16 metri, dacă era mai atent, era gol, cu toate că el a fost printre cei mai buni și activi jucători de la Dinamo.

Apoi acea situație a lui Armstrong, capul scos de Huja. Iar ratarea asta din finalul partidei... N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan. Scapi singur cu Popa și ai o execuție de genul acesta.

Scapi cu portarul și încerci să plasezi mingea la semiînălțime și cu tărie. Sau încerci să dai «scăriță», dar îi dai intensitate și mai multă forță. Nu ai voie să ratezi! ”, a declarat Dănciulescu, conform digisport.ro.

Dinamo se poziționează pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte acumulate, la un punct în spatele celor de la FC Argeș, care au un meci mai puțin disputat. Piteștenii vor juca astăzi cu Rapid, de la ora 18:30.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

