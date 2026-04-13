„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 12:01
  • CFR Cluj - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul mare atacant al „câinilor”, l-a criticat pe Cătălin Cîrjan (23 de ani) pentru ratarea imensă din finalul partidei.
  • Dinamo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și a rămas singura echipă fără succes în play-off.

În prelungirile meciului, Cîrjan a fost protagonistul unei ocazii uriașe de gol, în urma căreia Dinamo putea pleca cu toate cele trei puncte din Gruia.

După o pasă a lui Armstrong, Cîrjan a scăpat singur cu portarul Popa. Dinamovistul a încercat o „scăriță”, dar mingea a fost respinsă in extremis de Braun.

Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
CFR Cluj - Dinamo 1-1. Dănciulescu îl critică pe Cîrjan: „Nu ai voie să ratezi”

Ionel Dănciulescu nu l-a iertat pe Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, pentru ratarea imensă din finalul partidei. Și i-a explicat cum ar fi trebuit să procedeze.

„O partidă bună. Dinamo pierde două puncte. A fost echipa mai bună, 5-1 la șuturi pe poartă. În partea a doua a avut trei ocazii mari de a marca. Karamoko scapă acolo la 16 metri, dacă era mai atent, era gol, cu toate că el a fost printre cei mai buni și activi jucători de la Dinamo.

Apoi acea situație a lui Armstrong, capul scos de Huja. Iar ratarea asta din finalul partidei... N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan. Scapi singur cu Popa și ai o execuție de genul acesta.

Scapi cu portarul și încerci să plasezi mingea la semiînălțime și cu tărie. Sau încerci să dai «scăriță», dar îi dai intensitate și mai multă forță. Nu ai voie să ratezi!”, a declarat Dănciulescu, conform digisport.ro.

Dinamo se poziționează pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte acumulate, la un punct în spatele celor de la FC Argeș, care au un meci mai puțin disputat. Piteștenii vor juca astăzi cu Rapid, de la ora 18:30.

Corvinul, omagiu pentru Lucescu FOTO. Tricouri inedite la meciul cu Chindia: „Nu se vor mai produce niciodată”. Vor ajunge la fani
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Un om important în succesul lui LUCESCU

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
