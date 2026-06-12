„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final +24 foto
Gică a numit favoritele pentru CM 2026. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 22:13
  • Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre lupta strânsă pentru câștigarea Campionatului Mondial și a numit favorita pe care o are pentru trofeu.
  • CM 2026 se desfășoară în SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie.
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Selecționerul naționalei e convins că o una dintre forțele Americii de Sud, Brazilia sau Argentina, va ajunge în finala competiției, alături de Spania, națională pe care acesta mizează la turneul final.

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Gică Hagi: „În finală sigur va mai fi Spania, care e preferata mea”

„Sunt multe echipe foarte bune. Sigur o echipă din America de Sud, Argentina sau Brazilia, va ajunge în finală, unde sigur va mai fi Spania, care e preferata mea.

Spun că ajunge o națională din America de Sud pentru că ei sunt adaptați la climă și la situația de acolo. Am simțit-o și noi când am fost în '94.

Sunt echipe bune în Europa, care vor trebui să se adapteze la tot ce e acolo. Sunt echipe bune care își vor dori să câștige, ca Spania, Franța, Germania, Anglia.

Eu merg pe Spania, pentru că îmi place cum joacă”, a spus Hagi, la un eveniment organizat la ambasada SUA, potrivit agerpres.ro.

Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

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Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Gică Hagi: „E o amintire plăcută că am fost decisiv pentru România”

Ulterior, „regele” a rememorat episodul din 1994, când România ajungea în sferturile de finală ale CM, chiar în SUA, la penultima participare a naționalei noastre la un astfel de turneu.

„Cea mai frumoasă amintire din SUA este că atunci când am pierdut cu Suedia, în '94, eu eram cel mai decisiv jucător al Cupei Mondiale. Trebuia să mai joc semifinala și finala. Dar dacă am pierdut cu Suedia, de pe locul 1 am ajuns pe 3 sau 4.

Dar e o amintire plăcută pentru că am jucat foarte, foarte bine, am fost decisiv pentru România. Naționala României cred că s-a exprimat în '94 la nivelul cel mai mare. Ne-a lipsit puțin, un penalty... dacă nu pierdeam atunci jucam toate meciurile de la Mondial.

Dar asta e, a fost bine pentru noi atunci, ne-am simțit bine. A fost ceva special și va rămâne în istorie. Din primul moment în care am pășit atunci în America am știut că vom face performanță”, a mai declarat Gică Hagi.

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