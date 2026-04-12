CFR Cluj și Dinamo au remizat, scor 1-1, în etapa #4 din play-off.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a început mai decisă meciul din Gruia, iar Karamoko a fost aproape de gol încă din minutul 4, dar șutul său n-a prins poarta lui Popa.

CFR Cluj - Dinamo 1-1 . Continuă criza pentru trupa lui Kopic

După câteva minute de tatonare, „câinii” au reușit să deschidă scorul prin Pop (23), care a finalizat o pasă excelentă trimisă de Cătălin Cîrjan.

Replica celor de la CFR Cluj nu a întârziat să apară, iar cu câteva minute înainte de pauză Sinyan l-a învins pe Roșca.

Repriza secundă le-a aparținut „câinilor”, care au fost de două ori foarte aproape de a da lovitura, dar de fiecare dată jucătorii antrenați de Daniel Pancu au reușit să scoată mingea de pe linia porții prin Huja sau Braun.

În urma acestui rezultat, Dinamo a ajuns la șapte meciuri fără victorie și rămâne pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 4, cu 31 de puncte.

Au marcat: Sinyan ('38) / Pop ('23)

Final de meci în Gruia!

Min.90+4 - Cîrjan scapă unu la unu cu Popa, îl lobează, dar Braun intervine in extremis!

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.83 - Huja are o intervenție senzațională , de pe linia porții, la lovitura de cap al lui Armstrong.

Min.73 - Marian Barbu arată un nou galben, după un fault comis de Cîrjan asupra lui Keita.

Min.72 - Huja vede primul cartonaș galben, în urma unui fault asupra lui Karamoko.

Min.69 - Noi modificări la Dinamo: ies Opruț, cu probleme fizice, și Soro, intră Țicu și Armstrong.

Min.64 - Triplă schimbare la CFR Cluj: ies Kun, Cordea și Djokovic, intră Braun, Păun și Biliboc.

Min.57 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Pop și Mazilu, intră Pușcaș și Musi.

Min.56 - Karamoko ratează o șansă bună de a o readuce pe Dinamo în avantaj.

Min.46 - Partida se reia!

Min.45+2 - Final de primă repriză în Gruia!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum două minute

A fost prima reușită semnată de internaționalul gambian în Liga 1.

Min.38 - GOL CFR Cluj 1-1! Din lovitura liberă rezultată, Korenica șutează direct pe poartă, mingea este respinsă în față de Roșca și ajunge la Sinyan, care finalizează cu un șut puternic din apropierea careului de 6 metri.

Min.37 - Karamoko îl faultează pe Korenica în apropierea careului de 16 metri, lateral stânga.

Min.34 - Djokovic trimite mingea în poarta lui Roșca, dar reușita sa este anulată pentru o poziție de ofsaid.

Reușita a fost validată după ce a fost verificată și în camera VAR.

Min.23 - GOL Dinamo, 0-1! Pop primește o pasă excelentă în adâncime, preia mingea cu piciorul drept, pătrunde în careu și îl învinge pe Popa.

Min.20 - CFR Cluj a dat și ea semne de viață, dar duelul rămâne unul echilibrat, fără ocazii importante la ambele porți.

Min.4 - Karamoko primește o minge la aproximativ 20 de metri, avansează și șutează de la marginea careului, dar șutul său se duce puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min.1 - Start de meci în Gruia!

CFR Cluj : M. Popa - Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita - Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc

Antrenor : Daniel Pancu

Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu

Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Barbu Marian (Făgăraş) / A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa), A2: Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe) / Arbitru VAR: Andrei Florin (Târgu Mureş), Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare)

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu" (Cluj-Napoca)

Daniel Pancu: „Au apărut niște probleme de lot”

Daniel Pancu are emoții înaintea partidei din Gruia. Tehnicianul a anunțat că se confruntă cu probleme de lot.

„Au apărut niște probleme de lot. Nu vi le pot spune, dar sunt jucători care vor fi absenți. Sunt mulți pentru mine, da. Va fi un joc diferit pentru că vor avea altă componență, vor avea multe soluții bune de pe bancă (n.r. Dinamo).

La jocul din campionat, de dinainte, când le-am văzut lotul, componența și banca de rezerve, am știut că avem o șansă în plus. Mâine (n.r. duminică) lucrurile vor sta diferit.

Dacă nu câștigăm mâine, chiar că nu va mai avea după aia aproape niciun sens să mai vorbim despre titlu. Nu e obiectivul nimănui titlul, absolut al nimănui, doar că sunt convins în continuare că se poate câștiga.

La echilibrul care există în play-off-ul ăsta și la punctele pe care le câștigă o echipă sau le pierde, încă se poate câștiga campionatul”, a declarat Pancu la conferința de presă, citat de gsp.ro.

Zeljko Kopic: „Când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi”

Alb-roșiii traversează o formă dezastruoasă, ajungând la 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, reușind să obțină un singur punct.

Tehnicianul croat rămâne încrezător în șansele lui Dinamo pentru un trofeu în acest sezon și vrea echilibru în mentalul jucătorilor.

„Sperăm să obținem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Pușcaș se simte mai bine, avem mai multe opțiuni. Urmează 4 meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma 3 acasă, cu U Cluj, Craiova și Rapid.

Avem așteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentați. Bineînțeles că nu e ușor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câștigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul și vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid și Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune”, a declarat Zeljko Kopic, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, potrivit sursei citate anterior.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27

*️ - beneficiază de rotunjire

