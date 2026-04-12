Spectacol pentru rivale CFR și Dinamo sunt ca și ieșite din lupta pentru titlu după remiza încinsă din Gruia +31 foto
Spectacol pentru rivale CFR și Dinamo sunt ca și ieșite din lupta pentru titlu după remiza încinsă din Gruia

alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 02:22
  • CFR Cluj și Dinamo au remizat, scor 1-1, în etapa #4 din play-off.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a început mai decisă meciul din Gruia, iar Karamoko a fost aproape de gol încă din minutul 4, dar șutul său n-a prins poarta lui Popa.

Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan" cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin

CFR Cluj - Dinamo 1-1. Continuă criza pentru trupa lui Kopic

După câteva minute de tatonare, „câinii” au reușit să deschidă scorul prin Pop (23), care a finalizat o pasă excelentă trimisă de Cătălin Cîrjan.

Replica celor de la CFR Cluj nu a întârziat să apară, iar cu câteva minute înainte de pauză Sinyan l-a învins pe Roșca.

Repriza secundă le-a aparținut „câinilor”, care au fost de două ori foarte aproape de a da lovitura, dar de fiecare dată jucătorii antrenați de Daniel Pancu au reușit să scoată mingea de pe linia porții prin Huja sau Braun.

În urma acestui rezultat, Dinamo a ajuns la șapte meciuri fără victorie și rămâne pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 4, cu 31 de puncte.

CFR Cluj - Dinamo 1-1

  • Au marcat: Sinyan ('38) / Pop ('23)

Final de meci în Gruia!

Min.90+4 - Cîrjan scapă unu la unu cu Popa, îl lobează, dar Braun intervine in extremis!

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.83 - Huja are o intervenție senzațională , de pe linia porții, la lovitura de cap al lui Armstrong.

Min.73 - Marian Barbu arată un nou galben, după un fault comis de Cîrjan asupra lui Keita.

Min.72 - Huja vede primul cartonaș galben, în urma unui fault asupra lui Karamoko.

Min.69 - Noi modificări la Dinamo: ies Opruț, cu probleme fizice, și Soro, intră Țicu și Armstrong.

Min.64 - Triplă schimbare la CFR Cluj: ies Kun, Cordea și Djokovic, intră Braun, Păun și Biliboc.

Min.57 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Pop și Mazilu, intră Pușcaș și Musi.

Min.56 - Karamoko ratează o șansă bună de a o readuce pe Dinamo în avantaj.

Min.46 - Partida se reia!

Min.45+2 - Final de primă repriză în Gruia!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum două minute

A fost prima reușită semnată de internaționalul gambian în Liga 1.

Min.38 - GOL CFR Cluj 1-1! Din lovitura liberă rezultată, Korenica șutează direct pe poartă, mingea este respinsă în față de Roșca și ajunge la Sinyan, care finalizează cu un șut puternic din apropierea careului de 6 metri.

Min.37 - Karamoko îl faultează pe Korenica în apropierea careului de 16 metri, lateral stânga.

Min.34 - Djokovic trimite mingea în poarta lui Roșca, dar reușita sa este anulată pentru o poziție de ofsaid.

Reușita a fost validată după ce a fost verificată și în camera VAR.

Min.23 - GOL Dinamo, 0-1! Pop primește o pasă excelentă în adâncime, preia mingea cu piciorul drept, pătrunde în careu și îl învinge pe Popa.

CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Min.20 - CFR Cluj a dat și ea semne de viață, dar duelul rămâne unul echilibrat, fără ocazii importante la ambele porți.

Min.4 - Karamoko primește o minge la aproximativ 20 de metri, avansează și șutează de la marginea careului, dar șutul său se duce puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min.1 - Start de meci în Gruia!

  • CFR Cluj : M. Popa - Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita - Cordea, Aliev, Korenica
    Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc
    Antrenor: Daniel Pancu
  • Dinamo : Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Al. Pop, Karamoko
    Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Barbu Marian (Făgăraş) / A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa), A2: Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe) / Arbitru VAR: Andrei Florin (Târgu Mureş), Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare)
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

Daniel Pancu: „Au apărut niște probleme de lot”

Daniel Pancu are emoții înaintea partidei din Gruia. Tehnicianul a anunțat că se confruntă cu probleme de lot.

„Au apărut niște probleme de lot. Nu vi le pot spune, dar sunt jucători care vor fi absenți. Sunt mulți pentru mine, da. Va fi un joc diferit pentru că vor avea altă componență, vor avea multe soluții bune de pe bancă (n.r. Dinamo).

La jocul din campionat, de dinainte, când le-am văzut lotul, componența și banca de rezerve, am știut că avem o șansă în plus. Mâine (n.r. duminică) lucrurile vor sta diferit.

Dacă nu câștigăm mâine, chiar că nu va mai avea după aia aproape niciun sens să mai vorbim despre titlu. Nu e obiectivul nimănui titlul, absolut al nimănui, doar că sunt convins în continuare că se poate câștiga.

La echilibrul care există în play-off-ul ăsta și la punctele pe care le câștigă o echipă sau le pierde, încă se poate câștiga campionatul”, a declarat Pancu la conferința de presă, citat de gsp.ro.

Zeljko Kopic: „Când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi”

Alb-roșiii traversează o formă dezastruoasă, ajungând la 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, reușind să obțină un singur punct.

Tehnicianul croat rămâne încrezător în șansele lui Dinamo pentru un trofeu în acest sezon și vrea echilibru în mentalul jucătorilor.

„Sperăm să obținem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Pușcaș se simte mai bine, avem mai multe opțiuni. Urmează 4 meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma 3 acasă, cu U Cluj, Craiova și Rapid.

Avem așteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentați. Bineînțeles că nu e ușor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câștigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul și vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid și Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune”, a declarat Zeljko Kopic, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, potrivit sursei citate anterior.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj330*
5FC Argeș329
6Dinamo327

*️ - beneficiază de rotunjire

Absențe importante la Rapid Jucătorii pe care nu se poate baza Costel Gâlcă în meciul cu FC Argeș: „Avem trei probleme”
Absențe importante la Rapid Jucătorii pe care nu se poate baza Costel Gâlcă în meciul cu FC Argeș: „Avem trei probleme”
Probleme pentru CFR Cluj Daniel Pancu, îngrijorat înaintea partidei cu Dinamo: „Vor fi absenți. Mulți!”
Probleme pentru CFR Cluj  Daniel Pancu, îngrijorat înaintea partidei cu Dinamo: „Vor fi absenți. Mulți!”

LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”
Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
România, victorie fără emoții „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
