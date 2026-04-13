Sorana Cîrstea, pas cu pas spre Top 20 WTA E aproape de cea mai bună clasare a carierei! Gabriela Ruse, salt spectaculos în ierarhia mondială

- Sorana Cîrstea (36 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) au reușit salturi importante în clasamentul WTA, după performanțele înregistrate la turneul de la Linz.
Româncele s-au descurcat excelent la competiția de categorie WTA 500 din Austria, iar rezultatele se văd în ierarhia mondială care a fost publicată luni.
Sorana Cîrstea, aproape de cea mai bună clasare a carierei
Cîrstea s-a simțit excelent la Linz: a ajuns până în sferturile probei de simplu (eliminată de Mirra Andreeva) și a urcat trei poziții în ierarhia WTA, până pe locul 26, cu 1.507 puncte.
Sorana e cel mai bine clasată jucătoare din România și s-a apropiat de cea mai bună poziție a carierei, 21, pe care se afla pe 12 august 2013.
În clasamentul de dublu, Cîrstea a realizat un salt de 14 poziții, până pe 40, după ce s-a impus la Linz alături de chinezoaica Shuai Zheng.
Gabriela Ruse, salt uriaș în ierarhia WTA
Un parcurs excelent în Austria a avut și Gabriela Ruse. Românca s-a oprit în semifinale la simplu, fiind învinsă de aceeași Mirra Andreeva.
Cele trei victorii obținute pe tabloul principal o ajută pe Gabi să bifeze un salt de 26 de locuri în clasamentul mondial, până pe 61. Cea mai bună clasare a sa datează din 23 mai 2022, când ocupa locul 51.
Jaqueline Cristian (27 de ani) nu s-a descurcat la fel de bine. A pierdut în fața Tamarei Korpatsch în primul tur, însă rămâne pe locul 33 în ierarhia WTA.
Locurile ocupate de românce în clasamentele WTA
La simplu:
- 26. Sorana Cîrstea - 1.507 puncte (+3 poziții)
- 33. Jaqueline Cristian - 1.382 puncte
- 61. Elena-Gabriela Ruse - 1.026 puncte (+26)
- 183. Irina-Camelia Begu - 399 puncte (-2)
- 210. Miriam Bulgaru - 332 puncte (-1)
- 264. Anca Todoni - 259 puncte (-1)
- 290. Elena Ruxandra Bertea - 228 puncte.
La dublu:
- 40. Sorana Cîrstea - 1.990 puncte (+14 poziții)
- 80. Elena-Gabriela Ruse - 1.160 puncte (-1)
- 102. Jaqueline Cristian - 774 puncte
- 185. Irina-Camelia Begu - 430 puncte
- 196. Monica Niculescu - 408 puncte (+3)
- 251. Irina Bara - 331 puncte (+70).
Cum arată TOP 10 WTA la simplu
- Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.025 puncte
- Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.108 puncte
- Coco Gauff (SUA) - 7.278 puncte
- Iga Swiatek (Polonia) - 7.263 puncte
- Jessica Pegula (SUA) - 6.243 puncte
- Amanda Anisimova (SUA) - 5.995 puncte
- Elina Svitolina (Ucraina) 3.965 puncte
- Jasmine Paolini (Italia) - 3.907 puncte
- Mirra Andreeva (Rusia) - 3.611 puncte (+1 loc)
- Victoria Mboko (Canada) - 3.531 puncte (-1 loc).