Sorana Cîrstea, pas cu pas spre Top 20 WTA E aproape de cea mai bună clasare a carierei! Gabriela Ruse, salt spectaculos în ierarhia mondială

Sorana Cîrstea (36 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) au reușit salturi importante în clasamentul WTA, după performanțele înregistrate la turneul de la Linz.

Româncele s-au descurcat excelent la competiția de categorie WTA 500 din Austria, iar rezultatele se văd în ierarhia mondială care a fost publicată luni.

Sorana Cîrstea, aproape de cea mai bună clasare a carierei

Cîrstea s-a simțit excelent la Linz: a ajuns până în sferturile probei de simplu (eliminată de Mirra Andreeva) și a urcat trei poziții în ierarhia WTA, până pe locul 26, cu 1.507 puncte.

Sorana e cel mai bine clasată jucătoare din România și s-a apropiat de cea mai bună poziție a carierei, 21, pe care se afla pe 12 august 2013.

În clasamentul de dublu, Cîrstea a realizat un salt de 14 poziții, până pe 40, după ce s-a impus la Linz alături de chinezoaica Shuai Zheng.

53.510 de euro este premiul pe care îl vor împărți Sorana Cîrstea și Shuai Zhang după triumful din Austria. Pentru rezultatele de la simplu, românca va încasa alți 30.435 de euro

Gabriela Ruse, salt uriaș în ierarhia WTA

Un parcurs excelent în Austria a avut și Gabriela Ruse. Românca s-a oprit în semifinale la simplu, fiind învinsă de aceeași Mirra Andreeva.

Cele trei victorii obținute pe tabloul principal o ajută pe Gabi să bifeze un salt de 26 de locuri în clasamentul mondial, până pe 61. Cea mai bună clasare a sa datează din 23 mai 2022, când ocupa locul 51.

Jaqueline Cristian (27 de ani) nu s-a descurcat la fel de bine. A pierdut în fața Tamarei Korpatsch în primul tur, însă rămâne pe locul 33 în ierarhia WTA.

57.395 de euro primește Gabriela Ruse pentru performanța de la WTA Linz

Locurile ocupate de românce în clasamentele WTA

La simplu:

26. Sorana Cîrstea - 1.507 puncte (+3 poziții)

33. Jaqueline Cristian - 1.382 puncte

61. Elena-Gabriela Ruse - 1.026 puncte (+26)

183. Irina-Camelia Begu - 399 puncte (-2)

210. Miriam Bulgaru - 332 puncte (-1)

264. Anca Todoni - 259 puncte (-1)

290. Elena Ruxandra Bertea - 228 puncte.

La dublu:

40. Sorana Cîrstea - 1.990 puncte (+14 poziții)

80. Elena-Gabriela Ruse - 1.160 puncte (-1)

102. Jaqueline Cristian - 774 puncte

185. Irina-Camelia Begu - 430 puncte

196. Monica Niculescu - 408 puncte (+3)

251. Irina Bara - 331 puncte (+70).

Cum arată TOP 10 WTA la simplu

Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.025 puncte Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.108 puncte Coco Gauff (SUA) - 7.278 puncte Iga Swiatek (Polonia) - 7.263 puncte Jessica Pegula (SUA) - 6.243 puncte Amanda Anisimova (SUA) - 5.995 puncte Elina Svitolina (Ucraina) 3.965 puncte Jasmine Paolini (Italia) - 3.907 puncte Mirra Andreeva (Rusia) - 3.611 puncte (+1 loc) Victoria Mboko (Canada) - 3.531 puncte (-1 loc).

