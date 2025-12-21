„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc” +106 foto
Denis Ciobotariu FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 22:24
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 23:00
  • FCSB - Rapid 2-1. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, a avut un discurs dur legat de forma echipei.

FCSB s-a impus grație golurilor marcate de Darius Olaru, în minutul 33, și Florin Tănase, în minutul 76. Giuleștenii au redus din diferență, din penalty-ul transformat de Alex Dobre, în minutul 83.

FCSB - Rapid 2-1. Denis Ciobotariu, brutal de sincer: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”

La capătul derby-ului de pe Arena Națională, fundașul „alb-vișiniilor” crede că problemele echipei sunt începuturile slabe de meci.

„Trebuie să începem aceste derby-uri mult mai bine. Eu nu am niciun trac. Poate la alți jucători o fi, nu știu.

Dacă vrem să ne batem la play-off și mai departe, trebuie să schimbăm această față”, a spus Denis Ciobotariu, la Digi Sport.

Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Întrebat dacă prestația giuleștenilor a fost una demnă de poziția ocupată în clasament, stoperul a spus: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”.

Mai mult, fundașul este îngrijorat de ultimele evoluții ale echipei și a transmis un mesaj colegilor.

„Sincer, nu știu, nu mă interesează FCSB. Mă îngrijorează faptul că în ultimele patru partide nu am câștigat. Cred că ăsta este lucrul la care trebuie să ne gândim cu toții, vacanța asta”, a continuat Denis Ciobotariu.

Ultimele 4 rezultate înregistrate de Rapid:

  • Cupa României, FC Argeș - Rapid 2-1
  • Liga 1, FC Botoșani - Rapid 0-0
  • Liga 1, Rapid - Oțelul 0-2
  • Liga 1, FCSB - Rapid 2-1

Denis Ciobotariu: „Jocul nostru nu a fost foarte strălucit”

Întrebat despre ce trebuie să îmbunătășească Rapid până la reluarea campionatului, Denis Ciobotariu a răspuns:

„Să revenim cu o altă față, să revenim mult mai puternici, să arătăm mult mai bine și să.

De fapt, despre asta e vorba, jocul nostru în ultimele etape nu a fost foarte strălucit și trebuie să schimbăm asta”.

VIDEO. Golurile marcate de FCSB cu Rapid, 2-1

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share