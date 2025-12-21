Mesaj dur pentru rivale Florin Tănase amenință după victoria cu Rapid: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off” +16 foto
Florin Tănase. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Mesaj dur pentru rivale Florin Tănase amenință după victoria cu Rapid: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 23:28
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 02:39
  • FCSB - Rapid 2-1. Florin Tănase (30 de ani), atacantul roș-albaștrilor, le-a transmis un mesaj echipelor din play-off, după victoria din derby.

Florin Tănase a majorat scorul în minutul 75, în urma unui penalty obținut de Edjouma, și a asigurat victoria campioanei României.

Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Citește și
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci

FCSB - Rapid 2-1. Florin Tănase: „Ne place să trăim cu emoții”

„O victorie mare în derby. Suntem fericiți. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună. După aceea, ei, în a doua repriză, au avut controlul jocului, dar cred că este o victorie meritată. Așa ne place nouă, să trăim cu emoții. Cred că și în prima repriză trebuia să forțăm să marcăm

A fost obositor. Eu îmi doresc o mică vacanță. O să fie scurtă, avem nevoie. După aceea trebuie să fim conștienți de ceea ce trebuie să facem, cum am fost conștienți în ultimele meciuri, să practicăm un fotbal bun, ofensiv.

Nu o să pierdem foarte mult, dar trebuie să ne întoarcem cu dorința de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România”, a spus Tănase, la Prima Sport.

Galerie foto (16 imagini)

Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
+16 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă simte că echipa a jucat ca o adevărată campioană a României, atacantul a răspuns:

În prima repriză, da, în a doua nu. Trebuie să învățăm să jucăm din primul până în ultimul minut la fel. Florin Tănase

Tănase, mesaj pentru rivale: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off

FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, iar ultima poziție care asigură calificarea în play-off este ocupată momentan de Oțelul Galați, cu 33 de puncte.

Tănase este încrezător că roș-albaștrii pot schimba clasamentul, în cazul în care vor reuși să intre în play-off.

„Este o diferență pe care trebuie să o recuperăm. Dacă ne vom relaxa, se pot face patru, șapte, șase în două-trei meciuri. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, pentru că putem obține multe victorii.

Toate echipele care sunt acolo au șanse. Să ne uităm și mai sus, pentru că nu știu dacă sunt așa siguri ei de play-off.

În trei-patru meciuri, cei care au fost pe locurile unu, doi, trei pot să cadă în afara lui. Se poate întâmpla orice”, a mai spus Tănase

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Tănase le-a transmis un mesaj și suporterilor, după scenografia din ultimul derby al anului 2025.

„Cred că meritau acest cadou, au făcut o atmosferă și o coregrafie minunată.

Le mulțumim că au fost alături de noi, chiar dacă în unele momente au mai existat și critici, dar le mulțumim și le urăm sărbători fericite”

Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro)
Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro) Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro) Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro) Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro) Scenografia galeriei lui FCSB, din derby-ul cu Rapid (FOTO: GOLAZO.ro)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea”
Superliga
22:25
„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea”
Citește mai mult
„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea”
„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”
Superliga
22:24
„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”
Citește mai mult
„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
liga 1 Florin Tanase rapid fcsb
Știrile zilei din sport
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Citește mai mult
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Citește mai mult
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
14:15
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 30 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share