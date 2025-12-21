FCSB - Rapid 2-1. Florin Tănase (30 de ani), atacantul roș-albaștrilor, le-a transmis un mesaj echipelor din play-off, după victoria din derby.

Florin Tănase a majorat scorul în minutul 75, în urma unui penalty obținut de Edjouma, și a asigurat victoria campioanei României.

FCSB - Rapid 2-1 . Florin Tănase: „Ne place să trăim cu emoții”

„O victorie mare în derby. Suntem fericiți. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună. După aceea, ei, în a doua repriză, au avut controlul jocului, dar cred că este o victorie meritată. Așa ne place nouă, să trăim cu emoții. Cred că și în prima repriză trebuia să forțăm să marcăm

A fost obositor. Eu îmi doresc o mică vacanță. O să fie scurtă, avem nevoie. După aceea trebuie să fim conștienți de ceea ce trebuie să facem, cum am fost conștienți în ultimele meciuri, să practicăm un fotbal bun, ofensiv.

Nu o să pierdem foarte mult, dar trebuie să ne întoarcem cu dorința de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România”, a spus Tănase, la Prima Sport.

Întrebat dacă simte că echipa a jucat ca o adevărată campioană a României, atacantul a răspuns:

În prima repriză, da, în a doua nu. Trebuie să învățăm să jucăm din primul până în ultimul minut la fel. Florin Tănase

Tănase, mesaj pentru rivale: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off ”

FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, iar ultima poziție care asigură calificarea în play-off este ocupată momentan de Oțelul Galați, cu 33 de puncte.

Tănase este încrezător că roș-albaștrii pot schimba clasamentul, în cazul în care vor reuși să intre în play-off.

„Este o diferență pe care trebuie să o recuperăm. Dacă ne vom relaxa, se pot face patru, șapte, șase în două-trei meciuri. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, pentru că putem obține multe victorii.

Toate echipele care sunt acolo au șanse. Să ne uităm și mai sus, pentru că nu știu dacă sunt așa siguri ei de play-off.

În trei-patru meciuri, cei care au fost pe locurile unu, doi, trei pot să cadă în afara lui. Se poate întâmpla orice ”, a mai spus Tănase

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Tănase le-a transmis un mesaj și suporterilor, după scenografia din ultimul derby al anului 2025.

„Cred că meritau acest cadou, au făcut o atmosferă și o coregrafie minunată.

Le mulțumim că au fost alături de noi, chiar dacă în unele momente au mai existat și critici, dar le mulțumim și le urăm sărbători fericite”

