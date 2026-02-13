Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa +16 foto
Costel Gâlcă
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa

alt-text Florin Voicu
Publicat: 13.02.2026, ora 18:36
Actualizat: 13.02.2026, ora 18:39
  • Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, se menține într-o formă fizică excelentă la 53 de ani

Tehnicianul are un program de fitness bine pus la punct, iar fracțiuni din acesta au fost surprinse de camerele TV.

Costel Gâlcă, flotări la paralele în sala Rapidului

În timpul unor interviuri acordate de Andrei Borza și Constantin Grameni postului Digi Sport, Gâlcă a putut fi observat în background, lucrând la un aparat din sala de forță a giuleștenilor.

Gâlcă efectua un exercițiu numit „flotări la paralele”, prin care își ridica greutatea corpului cu ajutorul brațelor, susținându-se pe două bare paralele.

Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (1).jpg
Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (1).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (1).jpg Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (2).jpg Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (3).jpg Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (4).jpg Costel Gâlcă, surprins la antrenament în timpul interviului lui Grameni. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Acesta a făcut un set în timpul primului interviu, al fundașului, și a revenit pentru un alt set când vorbea mijlocașul rapidist.

Rapid joacă în deplasare cu Farul. Gâlcă: „Pentru mine e tot timpul presiune”

Antrenorul și-a făcut timp azi și pentru conferința de presă dinaintea meciului cu Farul, de la Constanța, care se va disputa duminică de la ora 17:00.

„Ne deranjează pe toți eliminarea din Cupă. Era un obiectiv important pentru noi. Pentru mine e tot timpul presiune pentru că întotdeauna îmi doresc să câștigăm, să arătăm bine și să mulțumim suporterii.

Indiferent de lotul pe care îl am, o să dau șanse tuturor să joace. E important pentru toți jucătorii să simtă că fac parte din lot. Dacă ne bazăm doar pe 11-12 jucători, e grav”, a spus Gâlcă, conform sport.ro.

