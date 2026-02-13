„Mi se pare o soluție” Varianta lui Cătălin Munteanu pentru echipa națională, înainte de barajul cu Turcia: „Așa îi motivează și pe ceilalți”

Cătălin Munteanu (47 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Steaua, a venit cu o propunere pentru echipa națională.

Ex-mijlocașul „câinilor”, care a fost un component vital al ultimului titlu de campioană (2007) a fost impresionat de evoluțiile lui Raul Opruț și îl vede pe fundașul lateral o opțiune bună pentru completarea lotului echipei naționale.

Cătălin Munteanu: „Opruț ar merita și el să fie la națională”

Pe lângă meritele fotbalistului după performanțele din ultimele luni, Munteanu crede că o astfel de convocare i-ar putea motiva și pe ceilalți jucători din lot.

„Opruț mi se pare o soluție pentru echipa națională. Nu prima, dar a doua, să fie pe bancă. Concurența lui e reprezentată de Bancu și Chipciu...

Chipciu e o surpriză, la vârsta lui - între ghilimele - n-ar fi trebuit să fie la națională. Dar merită, având în vedere evoluțiile lui de la națională, meciul cu Austria, de acasă.

Opruț ar merita și el, pentru că naționala ar trebui să aducă cei mai în formă jucători, așa îi și motivează pe ceilalți fotbaliști.

Se uită și alții la Opruț, văd că după 3-4 luni foarte bune, cu goluri, e răsplătit. Asta ar trebui să fie ideea”, a declarat Cătălin Munteanu, potrivit gsp.ro.

Opruț este titular incontestabil în formația lui Zeljko Kopic, traversând o formă foarte bună, cu 3 goluri și o pasă decisivă în ultimele 5 partide ale „alb-roșiilor”, din postura de fundaș stânga.

FOTO. Golul doi marcat de Opruț în Hermannstadt - Dinamo 1-2

Șase săptămâni rămase până la barajul cu Turcia

Barajul cu Turcia se apropie, iar FRF urmează să ia o decizie pe 20 februarie în legătură cu viitorul selecționerului Mircea Lucescu, după problemele de sănătate cu care se confruntă.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - U Craiova 1-1 , din supercentrarea lui Opruț

