Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!"
Superliga

Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”

George Neagu
Publicat: 05.03.2026, ora 21:12
Actualizat: 05.03.2026, ora 21:12
  • Elvir Koljic (30 de ani), atacantul Rapidului, a venit cu o serie de critici la adresa contestatarilor lui Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei din Giulești.
  • Rapid a reușit să obțină calificarea în play-off-ul Ligii 1 și va lupta pentru titlu cu U Craiova, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

În ciuda evoluțiilor bune ale giuleștenilor în acest sezon, Costel Gâlcă a fost criticat în nenumărate rânduri pentru jocul echipei din unele meciuri.

Elvir Koljic îi ia apărarea lui Costel Gâlcă: „Sper să le închidem gura”

Elvir Koljic, atacantul Rapidului, a răbufnit și i-a criticat pe contestatarii lui Costel Gâlcă, antrenorul echipei.

„Da, sunt mulți care critică, dar o fac și ca să pară interesanți, pentru că nu au alte lucruri de vorbit. Rapid a fost de la început până acum pe primele trei locuri.

Nu știu de ce nu apreciază fotbalul nostru, pentru că avem un număr bun de goluri marcate.

Am avut meciuri în care nu ne-am creat ocazii, dar altele în care am dat trei goluri din trei ocazii. Poți să joci frumos și să fii pe locul șapte sau opt, nu știu. Lumea a vorbit și o să vorbească mereu, pe mine nu mă interesează.

Trebuie să o ținem așa și să aducem punctele. Normal că nu mă interesează atât timp cât luăm puncte, la final asta contează. Sper să le închidem gura”, a declarat Kojlic, conform digisport.ro.

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid se luptă pentru a câștiga titlul în Liga 1. Giuleștenii se află pe locul secund, cu 55 de puncte acumulate după 29 de etape, la 4 puncte distanță de liderul Craiova.

În ultima etapă a sezonului regulat, echipa antrenată de Costel Gâlcă o va întâlni chiar pe Craiova. Meciul va avea loc duminică, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

