„Așteptam un meci mult mai strâns"  Gâlcă, despre jocul Rapidului: „Am greșit mult în prima repriză" » Ce spune despre Hermannstadt
Superliga

„Așteptam un meci mult mai strâns” Gâlcă, despre jocul Rapidului: „Am greșit mult în prima repriză” » Ce spune despre Hermannstadt

George Neagu
Publicat: 03.02.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 23:17
  • Hermannstadt - Rapid 0-3. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale în etapa #25 din Liga 1.

Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt și a urcat, pentru moment, pe primul loc în campionat.

Hermannstadt - Rapid 0-3. Costel Gâlcă: „Mă așteptam la un meci mult mai strâns”

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, nu se aștepta la o asemenea victorie categorică în fața celor de la Hermannstadt.

„Într-adevăr, în prima repriză am greșit mult pe construcție. Ne-au surprins de 4-5 ori. Puteau să și marcheze.

Dar după aceea, după pauză, am reușit să stăm mult mai bine în teren și să ajungem mult mai repede la poarta adversă. Și în prima repriză am marcat un gol prin Denis (n.r. - Ciobotariu). Și cred că a contat și acest fapt foarte mult.

Mă așteptam la un meci mult mai strâns, la un scor mult mai strâns. Am încercat să jucăm mai direct, să avem poziții mai bune și am reușit”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.

Costel Gâlcă, despre Grameni: „Are o lovire foarte bună”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre execuția lui Grameni din minutul 70.

„El are o lovire foarte bună. E un mijlocaș care, în afară de calitățile fizice pe care le are, are și inteligență”.

Costel Gâlcă a vorbit și despre meciul cu Petrolul din etapa viitoare, de vineri, 6 februarie, de la ora 20:00.

„E o echipă care stă foarte bine în teren. E greu să poți să ajungi la poarta lor. Sunt foarte organizați și, bineînțeles că, după aceea, au jucători de contraatac care pot să marcheze.

Dar, v-am spus, e important pentru noi ceea ce facem noi. Sper să putem să-i desfacem, să jucăm, să avem o circulație mult mai bună ca în meciul cu Hermannstadt și să putem să marcăm”.

Se mai întâmplă, nu? Se întâmplă să mai ratezi, dar până la urmă e bine că am câștigat. Costel Gâlcă, despre ratarea lui Dobre din penalty

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte, cu două mai mult față de Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

