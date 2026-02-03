„Suporterii români de tastatură...”😂 Grameni, declarație senzațională după golul cu Hermannstadt: „N-au mai putut să spună că m-a ajutat vântul” +9 foto
Constantin Grameni FOTO Sport Pictures
Superliga

„Suporterii români de tastatură...”😂 Grameni, declarație senzațională după golul cu Hermannstadt: „N-au mai putut să spună că m-a ajutat vântul”

alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 23:09
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 23:14
  • Hermannstadt - Rapid 0-3. Constantin Grameni a vorbit despre golul fabulos înscris în meciul de la Sibiu, dar și despre cât de important era ca giuleștenii să plece la București cu toate cele trei puncte.

Rapid s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Hermannstadt, grație golurilor marcate de Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83), și a urcat, pentru moment, pe primul loc în campionat.

„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine”
Citește și
„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine”
Citește mai mult
„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine”

Grameni: „Suporterii români de tastatură...”

Mijlocașul Rapidului a fost vedeta serii, după ce a înscris un gol senzațional de la aproape 40 de metri.

În minutul 70 al partidei din etapa 25 din Liga 1, la scorul de 1-0 pentru Rapid, mingea a ajuns la Vlad Muțiu, portarul lui Hermannstadt.

Vlad Muțiu, intrat la pauză în locul lui Căbuz, a vrut să-i paseze în centru lui Karo, fundașul sibienilor.

Acesta a fost presat excelent de Claudiu Petrila și a pierdut mingea, care a ajuns cu noroc la Grameni. Tânărul jucător al Rapidului a profitat de faptul că Muțiu era ieșit mult din poartă și a șutat din prima, de la aproape 40 de metri.

„Mă bucur că în această seară suporterii români de tastatură n-au putut să spună că m-a ajutat vântul, cum scriau în cantonament (n.red. - cantonamentul din Antalya). La Sibiu nu am avut vântul în această seară și mă bucur că am înscris. Prin procedeul acesta e mai frumos, dar e important că am făcut golul, care ne-a adus puțină liniște în joc.

Văzusem când vine mingea spre mine, văzusem că vine cu o viteză destul de redusă și că pot șuta din prima și am văzut că portarul oarecum se relaxase pentru că Petrila nu luase mingea și mi-am zis că trebuie să încerc. Era cel mai bun moment în care eu puteam să încerca această execuție”, a declarat Grameni la Prima Sport 1 după meci.

Jucătorul Rapidului a făcut referire la golul pe care l-a înscris în cel de-al doilea amical din cantonamentul de iarnă din Antalya, cu CSKA Sofia, scor 2-1.

Atunci, Grameni a marcat golul victoriei cu un șut de la jumătatea terenului.

Grameni: „Victoria era singura opțiune pentru noi”

Mijlocașul giuleștean a vorbit și despre cât de important era ca Rapid să câștige meciul de la Sibiu.

„Un meci foarte greu, pentru că veneam după o înfrângere acasă cu Cluj, care nu ne-a picat deloc bine. Știam că o să fie un meci foarte greu, mai ales după ce am văzut și gazonul aici.

Știam că Hermannstadt vine după rezultat bun, pe un fond de moral bun. Dar nu aveam voie să facem un pas greșit în această seară.

Victoria era singura opțiune pentru noi. Nu puteam să facem egal sau să pierdem în această seară. Eram conștient de lucrul acesta și s-a văzut din primul minut că am intrat cu o atitudine pozitivă și cu atitudinea potrivită ca să ne impunem jocul și să luăm cele trei puncte”, a continuat Grameni.

Galerie foto (9 imagini)

Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!”  Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic”
Superliga
21:35
„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!” Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic”
Citește mai mult
„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!”  Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic”
Ucraina reacționează cu furie Ce au spus miniștrii Sportului și de Externe de la Kiev după ce șeful FIFA a vorbit de revenirea Rusiei: „Degenerați”
Campionate
21:09
Ucraina reacționează cu furie Ce au spus miniștrii Sportului și de Externe de la Kiev după ce șeful FIFA a vorbit de revenirea Rusiei: „Degenerați”
Citește mai mult
Ucraina reacționează cu furie Ce au spus miniștrii Sportului și de Externe de la Kiev după ce șeful FIFA a vorbit de revenirea Rusiei: „Degenerați”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
rapid bucuresti liga 1 afc hermannstadt constantin grameni
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
03.02
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Tenis
03.02
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Citește mai mult
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Campionate
03.02
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Tenis
03.02
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Citește mai mult
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
10:13
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
11:19
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
10:39
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
03.02
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
03.02
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
03.02
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
04.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share