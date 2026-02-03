Hermannstadt - Rapid 0-3. Constantin Grameni a vorbit despre golul fabulos înscris în meciul de la Sibiu, dar și despre cât de important era ca giuleștenii să plece la București cu toate cele trei puncte.

Rapid s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Hermannstadt, grație golurilor marcate de Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83), și a urcat, pentru moment, pe primul loc în campionat.

Grameni: „Suporterii români de tastatură...”

Mijlocașul Rapidului a fost vedeta serii, după ce a înscris un gol senzațional de la aproape 40 de metri.

În minutul 70 al partidei din etapa 25 din Liga 1, la scorul de 1-0 pentru Rapid, mingea a ajuns la Vlad Muțiu, portarul lui Hermannstadt.

Vlad Muțiu, intrat la pauză în locul lui Căbuz, a vrut să-i paseze în centru lui Karo, fundașul sibienilor.

Acesta a fost presat excelent de Claudiu Petrila și a pierdut mingea, care a ajuns cu noroc la Grameni. Tânărul jucător al Rapidului a profitat de faptul că Muțiu era ieșit mult din poartă și a șutat din prima, de la aproape 40 de metri.

„Mă bucur că în această seară suporterii români de tastatură n-au putut să spună că m-a ajutat vântul, cum scriau în cantonament (n.red. - cantonamentul din Antalya). La Sibiu nu am avut vântul în această seară și mă bucur că am înscris. Prin procedeul acesta e mai frumos, dar e important că am făcut golul, care ne-a adus puțină liniște în joc.

Văzusem când vine mingea spre mine, văzusem că vine cu o viteză destul de redusă și că pot șuta din prima și am văzut că portarul oarecum se relaxase pentru că Petrila nu luase mingea și mi-am zis că trebuie să încerc. Era cel mai bun moment în care eu puteam să încerca această execuție”, a declarat Grameni la Prima Sport 1 după meci.

Jucătorul Rapidului a făcut referire la golul pe care l-a înscris în cel de-al doilea amical din cantonamentul de iarnă din Antalya, cu CSKA Sofia, scor 2-1.

Atunci, Grameni a marcat golul victoriei cu un șut de la jumătatea terenului.

Grameni: „Victoria era singura opțiune pentru noi”

Mijlocașul giuleștean a vorbit și despre cât de important era ca Rapid să câștige meciul de la Sibiu.

„Un meci foarte greu, pentru că veneam după o înfrângere acasă cu Cluj, care nu ne-a picat deloc bine. Știam că o să fie un meci foarte greu, mai ales după ce am văzut și gazonul aici.

Știam că Hermannstadt vine după rezultat bun, pe un fond de moral bun. Dar nu aveam voie să facem un pas greșit în această seară.

Victoria era singura opțiune pentru noi. Nu puteam să facem egal sau să pierdem în această seară. Eram conștient de lucrul acesta și s-a văzut din primul minut că am intrat cu o atitudine pozitivă și cu atitudinea potrivită ca să ne impunem jocul și să luăm cele trei puncte”, a continuat Grameni.

