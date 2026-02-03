„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine”

- Hermannstadt - Rapid 0-3. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale în etapa #25 din Liga 1.
Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt, grație golurilor marcate de Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83), și a urcat, pentru moment, pe primul loc în campionat.
Hermannstadt - Rapid 0-3. Victor Angelescu: „Am arătat ca o echipă campioană”
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre victoria giuleștenilor în fața echipei lui Dorinel Munteanu.
„Nu am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă și e cunoscut faptul că echipele lui Dorinel Munteanu fac un presing agresiv. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, nu a fost foarte bună.
Dar în a doua repriză am arătat ca o echipă campioană, într-adevăr a fost altceva. Dar mă rog, și în prima, nu pot să zic, am avut gol, am avut încă o ocazie, dar așa, per total, mă așteptam la un pic mai mult.
Știm că și cu Hermannstadt aveam un trecut în care am pierdut cu ei. Și mă bucur că, într-un fel, ne-am luat revanșa”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.
Victor Angelescu, despre Petrila: „Cel mai bun jucător de pe teren”
Oficialul clubului l-a remarcat și pe Claudiu Petrila, cel care a pasat decisiv la golul lui Jambor din minutul 83.
„Claudiu (n.r. - Petrila) a fost cel mai bun jucător de pe teren. Cel puțin în repriza a doua a avut ocazia, a scos penalty, a dat pasă de gol, a driblat, mi s-a părut cam cel mai bun.
Dar trebuie felicitați toți. Grameni a dat un gol senzațional, a dat pasă de gol. Mă bucur și pentru Jambor, că reușește să dea primul gol în campionat”.
În ceea ce privește golul reușit de Constantin Grameni, Angelescu a spus: „Știam că poate, dar a fost altceva într-un meci oficial. A fost o execuție superbă”.
Angelescu a comentat și ratarea lui Alex Dobre din penalty, din minutul 60, atunci când Vlad Muțiu a apărat perfect șutul.
„Nu, nu cred că e o problemă (n.r. - la Alex Dobre). Într-adevăr, a a ratat un penalty, dar asta e, penalty-urile se mai și ratează.
A bătut bine, mi s-a părut că a bătut bine penalty-ul, dar a nimerit colțul (n.r. - Vlad Muțiu) și asta este. În rest, nu cred că e o problemă foarte mare cu Dobre”.
În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte, cu două mai mult față de Craiova, care are un meci mai puțin disputat.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|25
|48
|2
|U Craiova
|24
|46
|3
|Dinamo
|24
|45
|4
|U Cluj
|25
|42
|5
|FC Argeș
|25
|40
|6
|FC Botoșani
|24
|39
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|24
|37
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|25
|24
|13
|Unirea Slobozia
|25
|21
|14
|Csikszereda
|24
|19
|15
|Hermannstadt
|25
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11