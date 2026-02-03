„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine”

Hermannstadt - Rapid 0-3. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale în etapa #25 din Liga 1.

Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt, grație golurilor marcate de Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83), și a urcat, pentru moment, pe primul loc în campionat.

Hermannstadt - Rapid 0-3 . Victor Angelescu: „Am arătat ca o echipă campioană”

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre victoria giuleștenilor în fața echipei lui Dorinel Munteanu.

„Nu am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă și e cunoscut faptul că echipele lui Dorinel Munteanu fac un presing agresiv. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, nu a fost foarte bună.

Dar în a doua repriză am arătat ca o echipă campioană, într-adevăr a fost altceva. Dar mă rog, și în prima, nu pot să zic, am avut gol, am avut încă o ocazie, dar așa, per total, mă așteptam la un pic mai mult.

Știm că și cu Hermannstadt aveam un trecut în care am pierdut cu ei. Și mă bucur că, într-un fel, ne-am luat revanșa”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Victor Angelescu, despre Petrila: „Cel mai bun jucător de pe teren”

Oficialul clubului l-a remarcat și pe Claudiu Petrila, cel care a pasat decisiv la golul lui Jambor din minutul 83.

„Claudiu (n.r. - Petrila) a fost cel mai bun jucător de pe teren. Cel puțin în repriza a doua a avut ocazia, a scos penalty, a dat pasă de gol, a driblat, mi s-a părut cam cel mai bun.

Dar trebuie felicitați toți. Grameni a dat un gol senzațional, a dat pasă de gol. Mă bucur și pentru Jambor, că reușește să dea primul gol în campionat”.

În ceea ce privește golul reușit de Constantin Grameni, Angelescu a spus: „Știam că poate, dar a fost altceva într-un meci oficial. A fost o execuție superbă”.

Angelescu a comentat și ratarea lui Alex Dobre din penalty, din minutul 60, atunci când Vlad Muțiu a apărat perfect șutul.

„Nu, nu cred că e o problemă (n.r. - la Alex Dobre). Într-adevăr, a a ratat un penalty, dar asta e, penalty-urile se mai și ratează.

A bătut bine, mi s-a părut că a bătut bine penalty-ul, dar a nimerit colțul (n.r. - Vlad Muțiu) și asta este. În rest, nu cred că e o problemă foarte mare cu Dobre”.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte, cu două mai mult față de Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport