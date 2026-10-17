Costin Curelea (42 de ani), care și-a încheiat mandatul pe banca României U21, a reacționat după sancțiunile dictate de FRF după întâlnirea din Ibiza care a stârnit controverse înaintea duelului cu Spania U21 (1-7).

Ce a spus antrenorul despre ratarea calificării la Euro 2027, mai jos în articol.

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Selecționerul Costin Curelea, secundul său și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

După o anchetă internă în cadrul FRF, forul condus de Răzvan Burleanu i-a sancționat pe cei implicați, inclusiv pe Curelea și Marius Niculae.

Costin Curelea: „Cred că n-am făcut nimic deosebit”

După ce i-a fost diminuat cu 25% ultimul salariu de la naționala U21 a României, Costin Curelea a reacționat:

„Nu a fost ușor și am evitat o perioadă să apar și să am prea multe declarații. Ca să fiu sincer și ca să fim sinceri și corecți, până la urmă, cred că n-am făcut nimic deosebit prin faptul că am ieșit la o cină.

A fost o invitație din partea a unui om care este și suporter al echipei naționale (n.r. - Nicu Gheară), care ne-a invitat cu drag la dânsul.

Ținând cont de contextul care s-a creat după acest lucru, mi-am dat seama și am și declarat că a fost o decizie neinspirată să mergem acolo și să apară această poză. Nici nu ne așteptam. Dacă nu apărea poza, oare era alt rezultat? Eram corecți?

A fost o poză fără o intenție. A fost pusă chiar după meci, ca să nu apară alte discuții și chiar e prima oară când l-am cunoscut în viața mea (n.r. - pe Nicu Gheară) și ne-a făcut plăcere.

Am avut niște discuții și în continuare, alături de fotbalul românesc, este un fan convins al României”, a declarat Costin Curelea la Digi Sport.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Costin Curelea, despre ratarea calificării la Euro 2027: „Cum să reușim să facem ceva?”

Naționala de tineret a ratat calificarea la Euro 2027, după 0-2 cu Finlanda U21 la Târgoviște, și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

Ulterior, „tricolorii” au fost învinși drastic de Spania U21, scor 1-7.

Costin Curelea consideră că naționala de tineret ar fi putut obține rezultate pozitive dacă jucătorii importanți nu erau indisponibili.

„Noi de la meciul din martie cu Kosovo, pe care l-am câștigat (1-0), am avut în primul «11» doar 3 jucători în lot în această campanie. Am avut 8 absenți. A fost doar Lefter, care a jucat, Vermeșan și Biliboc, în «dubla» asta. Restul nu au mai existat.

4 au fost convocați la echipa mare, alții accidentați, jucători care au dispărut fără echipă. Am avut 12 jucători noi în lotul ăsta. 12 jucători noi. Cum să reușim să facem ceva?

Noi am pierdut calificarea pentru că am întâlnit două echipe, Spania și Finlanda, mult mai bune decât noi, clar. Nu putem să ne punem alte semne de întrebare. Noi avem, de exemplu, un singur fundaș central care evoluează în Liga 1 titular, Tudose, care a fost accidentat.

Mijlocaș central, unul singur care evoluează, Vulturar, accidentat. Atacant, zero minute. Nu joacă niciunul. În momentul în care te prezinți fără axul central, cu zero minute, jucători de Liga 2, rezerve de Liga 2…

Cu tot respectul, asta e situația fotbalului românesc. Copiii n-au nicio vină”, a mai spus Curelea.

România U21 la victoria cu Kosovo din martie: Lefter - Matei, Tudose, Eissat, Borza - Boțogan, Vulturar - Musi, D. Matei, Biliboc - Vermeșan

Rezerve: R. Munteanu, Bana, Băsceanu, Duțu, Mazilu, C. Mihai, Szimionaș, Trică, Tutu

Lefter - Matei, Tudose, Eissat, Borza - Boțogan, Vulturar - Musi, D. Matei, Biliboc - Vermeșan R. Munteanu, Bana, Băsceanu, Duțu, Mazilu, C. Mihai, Szimionaș, Trică, Tutu România U21 la înfrângerea cu Finlanda din septembrie: LEFTER - Dorobanțu, Pașcalău, DUȚU, Ciubotaru - Cîmpean, Banu - Doicaru, Radaslavescu, Burnete - VERMEȘAN

Rezerve: Sandu, Baraitaru, BILIBOC, Guțea, C. MIHAI, MUSI, Y. Pîrvu, Al. Stoian, TRICĂ

*jucătorii scriși cu majuscule au fost în lot la ambele partide

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