Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a vorbit despre planurile giuleștenilor legate de Andrei Borza (19 ani) și Marian Aioani (25 de ani).

Oficialul a anunțat și că Rapid este interesată să mai aducă jucători.

Fundașul dreapta Andrei Borza, campion cu Farul în 2023, a adunat 77 de meciuri la Rapid, iar cota sa de piață a ajuns la două milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Angelescu susține că sunt „peste 50%” șanse ca Borza să o părăsească pe Rapid

Angelescu anunța acum 2 săptămâni că Borza ar putea pleca pentru mai mult de patru milioane de euro.

Întrebat aseară care sunt șansele ca fundașul să o părăsească pe Rapid, oficialul a spus:

„În momentul de faţă, peste 50%. Aşa cum am zis, strategia noastră a fost să ţinem toţi jucătorii, mai ales pe cei buni, cum e Borza.

Într-adevăr, dacă vine oferta pe care am cerut-o, suma respectivă, atunci va pleca. Cum am spus, nu suntem dispuşi să negociem niciun cent în minus.

Mie mi-ar plăcea să rămână, e cel mai bun under din campionat şi ne va ajuta foarte mult”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Am avut discuţii cu el. El e un profesionist desăvârşit, ştie că nu trebuie să disperăm. E tânăr, poate să plece în iarnă sau sezonul viitor. Salariul lui oricum creşte de la an la an, iar dacă va avea aceleaşi evoluţii, îi vom propune un salariu mai mare. El înţelege aceste lucruri, aţi văzut cum a jucat. Dacă va veni oferta care trebuie, da, va pleca, să fie bine şi pentru el, şi pentru club Victor Angelescu

Aioani a fost titular cu UTA, 2-0

De asemenea, Angelescu a vorbit și despre situația lui Marian Aioani (25 de ani), portar care a jucat un singur meci în acest sezon, deși de-a lungul timpului a adunat 42 de partide în tricoul giuleștenilor.

„El e sub contract cu Rapid. Nu avem de gând să-l lăsăm să plece doar pentru că şi-a dorit, pentru că nu apăra la un moment dat. Lucrurile s-au reglat.

Trebuie să-şi dorească şi clubul plecarea unui jucător, nu doar fotbalistul. Cred că a înţeles că trebuie să lupte pentru postul lui. Azi (n.r. vineri) a făcut un meci bun", a mai spus Victor Angelescu pentru sursa citată.

Giuleștenii se află pe locul secund în Superliga, cu 18 puncte acumulate, după opt meciuri jucate. Totuși, Angelescu a anunțat că vor mai urma transferuri la Rapid

Noi ne dorim să mai vină jucători. Sperăm ca până pe 8 să reuşim. Nu pot să vă spun, pentru că suntem în negocieri şi cu străini, şi cu jucători pe care îi cunoaşteţi. O să vedem cum decurge totul Victor Angelescu

