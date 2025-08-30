Rapidistul care poate pleca Ce spune Angelescu despre transfer + Planurile giuleștenilor cu Aioani +43 foto
Victor Angelescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Rapidistul care poate pleca Ce spune Angelescu despre transfer + Planurile giuleștenilor cu Aioani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 12:14
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 12:15
  • Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a vorbit despre planurile giuleștenilor legate de Andrei Borza (19 ani) și Marian Aioani (25 de ani).
  • Oficialul a anunțat și că Rapid este interesată să mai aducă jucători.

Fundașul dreapta Andrei Borza, campion cu Farul în 2023, a adunat 77 de meciuri la Rapid, iar cota sa de piață a ajuns la două milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Luis Enrique a fost iertat Decizia FIFA după momentul în care tehnicianul lui PSG l-a lovit pe Joao Pedro
Citește și
Luis Enrique a fost iertat Decizia FIFA după momentul în care tehnicianul lui PSG l-a lovit pe Joao Pedro
Citește mai mult
Luis Enrique a fost iertat Decizia FIFA după momentul în care tehnicianul lui PSG l-a lovit pe Joao Pedro

Angelescu susține că sunt „peste 50%” șanse ca Borza să o părăsească pe Rapid

Angelescu anunța acum 2 săptămâni că Borza ar putea pleca pentru mai mult de patru milioane de euro.

Întrebat aseară care sunt șansele ca fundașul să o părăsească pe Rapid, oficialul a spus:

„În momentul de faţă, peste 50%. Aşa cum am zis, strategia noastră a fost să ţinem toţi jucătorii, mai ales pe cei buni, cum e Borza.

Într-adevăr, dacă vine oferta pe care am cerut-o, suma respectivă, atunci va pleca. Cum am spus, nu suntem dispuşi să negociem niciun cent în minus.

Mie mi-ar plăcea să rămână, e cel mai bun under din campionat şi ne va ajuta foarte mult”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Am avut discuţii cu el. El e un profesionist desăvârşit, ştie că nu trebuie să disperăm. E tânăr, poate să plece în iarnă sau sezonul viitor. Salariul lui oricum creşte de la an la an, iar dacă va avea aceleaşi evoluţii, îi vom propune un salariu mai mare. El înţelege aceste lucruri, aţi văzut cum a jucat. Dacă va veni oferta care trebuie, da, va pleca, să fie bine şi pentru el, şi pentru club Victor Angelescu
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (7).jpeg
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Aioani a fost titular cu UTA, 2-0

De asemenea, Angelescu a vorbit și despre situația lui Marian Aioani (25 de ani), portar care a jucat un singur meci în acest sezon, deși de-a lungul timpului a adunat 42 de partide în tricoul giuleștenilor.

„El e sub contract cu Rapid. Nu avem de gând să-l lăsăm să plece doar pentru că şi-a dorit, pentru că nu apăra la un moment dat. Lucrurile s-au reglat.

Trebuie să-şi dorească şi clubul plecarea unui jucător, nu doar fotbalistul. Cred că a înţeles că trebuie să lupte pentru postul lui. Azi (n.r. vineri) a făcut un meci bun", a mai spus Victor Angelescu pentru sursa citată.

  • Giuleștenii se află pe locul secund în Superliga, cu 18 puncte acumulate, după opt meciuri jucate. Totuși, Angelescu a anunțat că vor mai urma transferuri la Rapid
Noi ne dorim să mai vină jucători. Sperăm ca până pe 8 să reuşim. Nu pot să vă spun, pentru că suntem în negocieri şi cu străini, şi cu jucători pe care îi cunoaşteţi. O să vedem cum decurge totul Victor Angelescu

VIDEO Alex Dobre, lider la Rapid! Căpitan și convocat la națională, a marcat golul #4, cu UTA

Citește și

Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
Tenis
10:11
Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
Citește mai mult
Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
liga 1 rapid victor angelescu andrei borza marian aioani
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share