Dinamo - Hermannstadt 2-0 Victorie crucială. „Câinii” urcă pe podium în Liga 1

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Elevii lui Kopic s-au impus clar pe teren propriu și au urcat pe locul 3 în Liga 1.

Karamoko și Boateng au fost marcatorii celor două goluri pentru „alb-roșii”.

Dinamo a pus probleme încă din primele minute la poarta lui Căbuz. Cîrjan și-a așezat mingea pe stângul în careu, a trimis un șut puternic la colțul scurt, însă portarul sibienilor a intervenit incredibil.

Karamoko a pus și el probleme la poarta oaspeților pe parcursul primei părți, pentru ca imediat după pauză să deschidă scorul.

În minutul 48, acesta a înscris pe respingerea lui Căbuz, după ce Boateng a trimis cu capul pe poartă, în urma unui corner.

Ocaziile au continuat, iar Boateng a stabilit scorul final în minutul 73, cu un șut imparabil din colțul careului de 6 metri, după ce o eroare în defensivă l-a lăsat liber spre poarta lui Căbuz.

Dinamo a urcat astfel pe podium, la trei puncte în spatele Rapidului.

Clasamentul Superligii

Loc/ Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 7 19 2. Rapid 8 18 3. Dinamo 8 15 4. UTA Arad 8 13 5. FC Botoșani 7 12 6. U Cluj 8 12 7. FC Argeș 7 12 8. Unirea Slobozia 8 11 9. Farul Constanța 7 10 10. Oțelul Galați 7 9 11. Hermannstadt 7 7 12. Petrolul Ploiești 7 6 13. FCSB 7 5 14. CFR Cluj 6 5 15. Metaloglobus 7 1 16. Csikszereda 6 1

Au marcat: Karamoko (48), Boateng (73)

Final de meci.

Min. 86 - Ies Mihai și Ikoko, intră Kyriakou și Bordușanu.

Min. 84 - Galben pentru Milanov.

Min. 82 - Ies Căpușă și Kujabi, intră Oroian și Vuc.

Min. 74 - Iese Musi, intră Pop.

Min. 73 - Gol Dinamo! Boateng duce scorul la 2-0, cu un șut în forță de pe partea stângă, din interiorul careului, în partea de sus a porții lui Căbuz.

Min. 67 - Galben pentru Antwi.

Min. 64 - Ies Bejan, Chițu, Balaure, intră Issah, Buș, Biceanu.

Min. 63 - Ocazie imensă de 2-0 pentru Dinamo. Căbuz intervine fantastic la lovitura de cap a lui Karamoko din 6 metri.

Min. 60 - Iese Armstrong, intră Milanov.

Min. 48 - Gol Dinamo! Karamoko deschide scorul. Boateng trimite cu capul după un corner, Căbuz respinge incredibil, însă nu mai poate face nimic la șutul lui Karamoko, din câțiva metri.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 33 - Ocazie mare pentru Dinamo. Karamoko trimite puțin pe lângă poartă din poziție ideală, în interiorul careului.

Min. 18 - Galben pentru Gnahore.

Min. 12 - Cîrjan își așază mingea pe stângul în careu și trimite un șut puternic la colțul scurt, însă Căbuz intervine incredibil.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Pop

Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț

Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț Rezerve: Mutu, Pop, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batista, Gandilă, Vuc, Buș

Mutu, Pop, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batista, Gandilă, Vuc, Buș Antrenor: Marius Măldărășanu

Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail

Moroiță Andrei, Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, Andrei Florin, Grigoriu Mircea Mihail Stadion: Arena Naţională

În lotul lui Dinamo din această seară, Cristian Licsandru este rezervă pentru prima dată după accidentare.

Alex Pop este și el tot rezervă, deși a marcat în partida anterioară. Karamoko începe ca titular în locul său. Și Kyriakou este rezervă, fiind înlocuit de Cristi Mihai.

Zeljko Kopic: „Dinamo se află într-o formă bună”

Ultima confruntare directă din SuperLigă a avut loc pe 3 martie 2025, când Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața sibienilor, prin golurile reușite de Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan.

„Pe scurt, echipa se află într-o formă bună după aceste patru meciuri și cele zece puncte acumulate, mai ales după victoria din derby-ul de la Cluj.

Atmosfera și energia din vestiar sunt la un nivel foarte bun. Totuși, nu ne putem baza încă pe Mărginean și Perica.

Despre Hermannstadt am spus de multe ori că am un respect deosebit pentru Măldărășanu și pentru tot ceea ce face acolo. Au câștigat ultimul meci cu Farul și au jucat bine”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Portarul Devis Epassy, care a jucat patru meciuri pentru „câini”, în care a primit patru goluri și a păstrat poarta intactă în două partide, a fost întrebat cum s-a pregătit Dinamo pentru meciul cu Hermannstadt:

Urmărim toate înregistrările, le analizăm, știm de unde sunt puternici și unde trebuie să apăsăm pentru a-i pune în dificultate. Cred că suntem pregătiți, dar mâine va fi un meci greu. Chiar și atunci când am avut un rezultat slab la începutul sezonului, am rămas mereu uniți, pe aceeași direcție. Atmosfera este foarte bună, suntem un grup de prieteni și asta se vede pe teren, ceea ce este un mare avantaj pentru noi Devis Epassy

Marius Măldărășanu: „Suntem o echipă incomodă pentru orice adversar”

Hermannstadt a obținut doar două puncte în deplasările din acest sezon, după remizele 1-1 cu FCSB și 1-1 cu Petrolul Ploiești.

„E o deplasare contra unei echipe grele a campionatului. O echipă care mie îmi place foarte mult prin prisma atacului pozițional.

Îl apreciez foarte mult pe Kopic pentru că, de când a venit aici, cu problemele care au fost, a luat echipa de jos și a scăpat-o de la retrogradare.

Până la urmă și-a atins scopul și și-a arătat stilul. Chiar îmi place stilul lui de joc. Jucătorii au o calitate tehnică foarte bună și pot pune probleme. Cel mai greu este atacul pozițional, iar ei au asta.

Însă și noi suntem o echipă incomodă pentru orice adversar. Am dovedit-o. Chiar dacă puteam marca mai multe goluri, mă bucură că ajungem acolo și avem multe situații de a marca.

Sper ca, la un moment dat, să le fructificăm pe toate”, a declarat Măldărășanu, la conferința de presă.

14 întâlniri au mai avut loc între Dinamo și Hermannstadt, de opt ori au câștigat „câinii”, de trei ori au ănvins sibieni, iar alte trei partide au fost remzie

