Dinamo - Hermannstadt 2-0 Victorie crucială. „Câinii” urcă  pe podium în Liga 1 +36 foto
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo - Hermannstadt 2-0 Victorie crucială. „Câinii” urcă pe podium în Liga 1

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 23:37
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 23:56
  • Dinamo - Hermannstadt 2-0. Elevii lui Kopic s-au impus clar pe teren propriu și au urcat pe locul 3 în Liga 1.
  • Karamoko și Boateng au fost marcatorii celor două goluri pentru „alb-roșii”.

Dinamo a pus probleme încă din primele minute la poarta lui Căbuz. Cîrjan și-a așezat mingea pe stângul în careu, a trimis un șut puternic la colțul scurt, însă portarul sibienilor a intervenit incredibil.

Karamoko a pus și el probleme la poarta oaspeților pe parcursul primei părți, pentru ca imediat după pauză să deschidă scorul.

Dinamo - Hermannstadt, meci
Dinamo - Hermannstadt, meci

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 48, acesta a înscris pe respingerea lui Căbuz, după ce Boateng a trimis cu capul pe poartă, în urma unui corner.

Ocaziile au continuat, iar Boateng a stabilit scorul final în minutul 73, cu un șut imparabil din colțul careului de 6 metri, după ce o eroare în defensivă l-a lăsat liber spre poarta lui Căbuz.

Dinamo a urcat astfel pe podium, la trei puncte în spatele Rapidului.

Clasamentul Superligii

Loc/ EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova719
2. Rapid818
3. Dinamo815
4. UTA Arad813
5. FC Botoșani712
6. U Cluj812
7. FC Argeș712
8. Unirea Slobozia811
9. Farul Constanța710
10. Oțelul Galați79
11. Hermannstadt77
12. Petrolul Ploiești76
13. FCSB75
14. CFR Cluj65
15. Metaloglobus71
16. Csikszereda61
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește și
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Dinamo - Hermannstadt 2-0

  • Au marcat: Karamoko (48), Boateng (73)

Final de meci.

Min. 86 - Ies Mihai și Ikoko, intră Kyriakou și Bordușanu.

Min. 84 - Galben pentru Milanov.

Min. 82 - Ies Căpușă și Kujabi, intră Oroian și Vuc.

Min. 74 - Iese Musi, intră Pop.

Min. 73 - Gol Dinamo! Boateng duce scorul la 2-0, cu un șut în forță de pe partea stângă, din interiorul careului, în partea de sus a porții lui Căbuz.

Min. 67 - Galben pentru Antwi.

Min. 64 - Ies Bejan, Chițu, Balaure, intră Issah, Buș, Biceanu.

Min. 63 - Ocazie imensă de 2-0 pentru Dinamo. Căbuz intervine fantastic la lovitura de cap a lui Karamoko din 6 metri.

Min. 60 - Iese Armstrong, intră Milanov.

Min. 48 - Gol Dinamo! Karamoko deschide scorul. Boateng trimite cu capul după un corner, Căbuz respinge incredibil, însă nu mai poate face nimic la șutul lui Karamoko, din câțiva metri.

Dinamo - Hermannstadt, meci
Dinamo - Hermannstadt, meci

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 33 - Ocazie mare pentru Dinamo. Karamoko trimite puțin pe lângă poartă din poziție ideală, în interiorul careului.

Min. 18 - Galben pentru Gnahore.

Min. 12 - Cîrjan își așază mingea pe stângul în careu și trimite un șut puternic la colțul scurt, însă Căbuz intervine incredibil.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț
  • Rezerve: Mutu, Pop, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batista, Gandilă, Vuc, Buș
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail
  • Stadion: Arena Naţională

În lotul lui Dinamo din această seară, Cristian Licsandru este rezervă pentru prima dată după accidentare.

Alex Pop este și el tot rezervă, deși a marcat în partida anterioară. Karamoko începe ca titular în locul său. Și Kyriakou este rezervă, fiind înlocuit de Cristi Mihai.

Zeljko Kopic: „Dinamo se află într-o formă bună”

Ultima confruntare directă din SuperLigă a avut loc pe 3 martie 2025, când Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața sibienilor, prin golurile reușite de Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan.

„Pe scurt, echipa se află într-o formă bună după aceste patru meciuri și cele zece puncte acumulate, mai ales după victoria din derby-ul de la Cluj.

Atmosfera și energia din vestiar sunt la un nivel foarte bun. Totuși, nu ne putem baza încă pe Mărginean și Perica.

Despre Hermannstadt am spus de multe ori că am un respect deosebit pentru Măldărășanu și pentru tot ceea ce face acolo. Au câștigat ultimul meci cu Farul și au jucat bine”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Portarul Devis Epassy, care a jucat patru meciuri pentru „câini”, în care a primit patru goluri și a păstrat poarta intactă în două partide, a fost întrebat cum s-a pregătit Dinamo pentru meciul cu Hermannstadt:

Urmărim toate înregistrările, le analizăm, știm de unde sunt puternici și unde trebuie să apăsăm pentru a-i pune în dificultate. Cred că suntem pregătiți, dar mâine va fi un meci greu. Chiar și atunci când am avut un rezultat slab la începutul sezonului, am rămas mereu uniți, pe aceeași direcție. Atmosfera este foarte bună, suntem un grup de prieteni și asta se vede pe teren, ceea ce este un mare avantaj pentru noi Devis Epassy

Marius Măldărășanu: „Suntem o echipă incomodă pentru orice adversar”

Hermannstadt a obținut doar două puncte în deplasările din acest sezon, după remizele 1-1 cu FCSB și 1-1 cu Petrolul Ploiești.

„E o deplasare contra unei echipe grele a campionatului. O echipă care mie îmi place foarte mult prin prisma atacului pozițional.

Îl apreciez foarte mult pe Kopic pentru că, de când a venit aici, cu problemele care au fost, a luat echipa de jos și a scăpat-o de la retrogradare.

Până la urmă și-a atins scopul și și-a arătat stilul. Chiar îmi place stilul lui de joc. Jucătorii au o calitate tehnică foarte bună și pot pune probleme. Cel mai greu este atacul pozițional, iar ei au asta.

Însă și noi suntem o echipă incomodă pentru orice adversar. Am dovedit-o. Chiar dacă puteam marca mai multe goluri, mă bucură că ajungem acolo și avem multe situații de a marca.

Sper ca, la un moment dat, să le fructificăm pe toate”, a declarat Măldărășanu, la conferința de presă.

14 întâlniri
au mai avut loc între Dinamo și Hermannstadt, de opt ori au câștigat „câinii”, de trei ori au ănvins sibieni, iar alte trei partide au fost remzie

Clasamentul Superligii

LocEchipăMeciuri Puncte
1U Craiova719
2Rapid818
3UTA Arad813
4FC Botoșani712
5FC Argeș712
6Dinamo712
7Unirea Slobozia711
8Farul Constanța710
9U Cluj79
10Oțelul Galați79
11Hermannstadt77
12Petrolul Ploiești76
13FCSB75
14CFR Cluj65
15Metaloglobus71
16Csikszereda61

Citește și

Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
dinamo bucuresti Marius Maldarasanu liga 1 afc hermannstadt zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share