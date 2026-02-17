Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a rămas așezat pe gazon la finalul meciului din etapa #27 a Ligii 1.

Bulgarul a provocat panica în rândul „câinilor”, după ce nu s-a mai putut ridica o bună perioadă de pe gazon la finalul partidei.

Probleme pentru Georgi Milanov, după Dinamo - Unirea Slobozia

După ce arbitrul a fluierat finalul partidei de pe Arena Națională, Georgi Milanov a rămas minute în șir așezat pe gazon, acuzând probleme medicale.

Până să fie evaluat de staff-ul medical, Florentin Petre și fiica lui Milanov au stat lângă jucător.

„Secundul” lui Kopic l-a chemat pe doctorul echipei, iar Milanov a avut nevoie de susținere pentru a se ridica și pentru a ajunge la vestiar.

Intrat pe teren în minutul 86, în locul lui Mamoudou Karamoko, problemele bulgarului ar fi apărut după ce a forțat un sprint și o intervenție pe final de meci.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

