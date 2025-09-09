Culturist ucis de iubită Vicecampion mondial în 2024, înjunghiat de mai multe ori de partenera lui

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea braziliană de bodybuilding.

Valter de Vargas Aita (41 de ani), cunoscut drept „Valtinho”, multiplu campion statal în Brazilia și vicecampion mondial WFF în 2024, a fost înjunghiat mortal de iubita lui.

Femeia avea mandat de arestare pentru jaf armat și crimă. Risca 15 ani de închisoare.

Incidentul a avut loc pe 7 septembrie, în apartamentul celor doi din Chapecó, statul brazilian Santa Catarina. Potrivit primelor informații, principala suspectă este chiar partenera sa, Viviane Boff.

Motive neclare, moarte violentă

Aita a fost înjunghiat de mai multe ori în față, gât, abdomen și spate, cel mai probabil în timpul unei dispute cu iubita sa.

Incidentul a avut loc în apartamentul lor. Vecinii au alertat autoritățile după ce au auzit țipete și certuri violente între cei doi, scrie tmz.com.

Când poliția a ajuns la fața locului, l-a găsit pe Valter de Vargas Aita într-o baltă de sânge, având mai multe răni provocate de un cuțit. Medicii sosiți de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, declarând decesul la scurt timp după sosire.

Partenera sa, în vârstă de 43 de ani, care a fost la rândul ei înjunghiată, este internată în spital, în stare gravă, sub pază. Dacă supraviețuiește, va fi arestată sub acuzația de crimă. Autoritățile investighează cazul, dar motivele atacului rămân deocamdată necunoscute.

Aita era un campion cunoscut în țara lui / Instagram

Antecedente periculoase

Femeia avea antecedente violente: pe numele ei exista deja un mandat de arestare în legătură cu un jaf armat, acuzație pentru care risca 15 ani de închisoare.

Valter fusese vicecampion mondial WFF în 2024 și de cinci ori campion de stat la bodybuilding.

