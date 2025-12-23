Inter, salvarea lui Radu Drăgușin? Agentul fotbalistului, despre revenirea în Serie A: „Chivu vrea fundaș la vară, poate să mă sune”
Cristi Chivu și Radu Drăgușin FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Inter, salvarea lui Radu Drăgușin? Agentul fotbalistului, despre revenirea în Serie A: „Chivu vrea fundaș la vară, poate să mă sune"

Gabriel Neagu
Publicat: 23.12.2025, ora 21:36
Actualizat: 23.12.2025, ora 21:37
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, ar dori să transfere un fundaș central în vară.
  • Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (23 de ani), îl propune pe „tricolor”.

Radu Drăgușin a avut un an de coșmar, fiind indisponibil încă de pe 30 ianuarie. Astfel, viitorul său în Nordul Londrei este sub semnul întrebării.

Radu Drăgușin, propus la Inter: „Poate o să mă sune Chivu”

Soluția pentru revitalizarea carierei lui Radu Drăgușin ar putea veni tot de la un român.

Agentul fundașului susține că Inter va căuta un fundaș central pentru următoarea stagiune, iar soluția ar putea fi chiar „tricolorul”.

„Și din Anglia există interes, dar e vorba de un club mai mi. Italia e cel mai bine pentru el, se poate duce la un club mare. Nu am vorbit cu Chivu, l-am sunat doar să-l felicit.

Știu că la vară Inter o să caute fundaș central. Dacă ne decidem să avem mai multe meciuri până în vară, vom anunța și poate o să mă sune și Chivu”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.

Radu Drăgușin, fără meci jucat de la sfârșitul lunii ianuarie

În luna ianuarie a acestui an, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în duelul cu Elfsborg, 3-0, din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Fundașul cumpărat de Tottenham penturu 25 de milioane de euro a ratat toate meciurile echipei sale de club, dar și duelurile din preliminariile Campionatului Mondial din Canada, SUA și Mexic.

327 de zile
au trecut de la ultimul meci jucat de Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimul duel disputat de Tottenham, pe 20 decembrie, împotriva celor de la Liverpool, 1-2.

22.000.000 de euro
este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform transfermarkt.com

