Real Oviedo e istorie Horațiu Moldovan, negocieri avansate cu o formație din Serie B: „Se află în pole position pentru postul de titular”
Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO
Real Oviedo e istorie Horațiu Moldovan, negocieri avansate cu o formație din Serie B: „Se află în pole position pentru postul de titular”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 22:27
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 22:27
  • Horațiu Moldovan (27 de ani) se va despărți în această iarnă de Real Oviedo.
  • Portarul român este în pole-position pentru a fi împrumutat de Atletico Madrid, la Spezia, în Serie B, acolo unde a mai evoluat pentru Sassuolo.

Împrumutat în vară de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan a apucat să îmbrace o singură dată tricoul formației revenite în La Liga după 24 de ani.

Horațiu Moldovan, favorit să semneze cu Spezia

Portarul român este așteptat să o părăsească pe Oviedo în această iarnă, iar în acest moment s-ar afla în negocieri avansate cu Spezia, formație ce ocupă locul 18, cu 14 puncte după 17 etape în Serie B, informează Il Secolo XIX.

Jurnaliștii italieni notează că Moldovan ar urma să fie titular dacă planul merge la bun sfârșit.

„Horațiu Moldovan este principala opțiune pentru poarta lui Spezia. Portarul român se află în pole position pentru postul de titular, dacă va semna contractul.

În ultimele ore, clubul italian a încercat să ajungă la un acord cu Atletico Madrid. Moldovan este în prezent împrumutat la Real Oviedo, iar de acolo ar fi venit deja acceptul pentru plecarea sa.

Până acum, Moldovan a bifat un singur meci, în Cupa Regelui, motiv pentru care despărțirea este iminentă.

Negocierile vizează un împrumut cu opțiune de cumpărare, o parte din salariu urmând să fie suportată de Atletico Madrid” scriu italienii.

Astfel, fostul goalkeeper al celor de la Rapid sau CFR Cluj ar putea reveni în Serie B, după experiența avută la Sassuolo, formație cu care a și promovat în Serie A, la finele sezonului trecut.

2.000.000 de euro
este cota lui Horațiu Moldovan, potrivit transfermarkt.ro

Dacă va semna cu Spezia, Horațiu Moldovan va avea rival pentru postul de titular un puști de 19 ani, Diego Mascardi.

Altetico Madrid spezia horatiu moldovan Real Oviedo
