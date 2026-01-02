Un an dificil pentru Morata  Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”

Alvaro Morata (33 de ani), atacantul lui Como, spune că 2025 nu a fost un an reușit pentru el nici pe plan personal, nici pe plan profesional.

În 2025, Morata a bifat câteva partide pentru AC Milan, după care a fost împrumutat la Galatasaray, timp de patru luni, și mai apoi la Como, formație antrenată de Cesc Fabregas.

Un an dificil pentru Alvaro Morata

Chiar în prima zi a anului 2026, Alvaro Morata a transmis un mesaj pe rețelele de socializare despre anul care s-a încheiat.

„Se termină încă un an și nu pot să nu mă opresc un moment pentru a mulțumi.

Mulțumesc pentru sănătatea și fericirea pe care le avem, și mai ales pentru cea a copiilor, care sunt adevărata forță a tuturor lucrurilor.

Pe plan personal și profesional, a fost un an greu, unul dintre aceia care te zguduie din interior și te obligă să te privești în față.

Un an în care am învățat să nu mai iau în seamă judecățile altora, să înțeleg că opinia celor care nu mă cunosc nu definește cine sunt.

Am învățat să mă iubesc mai mult, să mă gândesc la mine fără să mă simt vinovat și să trăiesc mai sincer. Am înțeles că nu trebuie să demonstrez nimic nimănui. Cei care merg alături de mine și mă cunosc cu adevărat, știu asta.

Mulțumesc din suflet celor care mi-au fost alături, susținându-mă chiar și în tăcere. Vă port mereu în suflet.

Fie ca 2026 să ne aducă sănătate, pace și puțin mai multă liniște. Vă iubesc mult”, a transmis Alvaro Morata pe Instagram.

În 2025, Alvaro Morata a evoluat în 7 partide pentru AC Milan. În februarie anul trecut, atacantul a fost împrumutat la Galatasaray timp de 4 luni.

A îmbrăcat tricoul turcilor de 16 ori și a reușit să marcheze 7 goluri. A dat și trei pase decisive.

S-a întors la AC Milan în august, fiind imediat cedat la Como, tot sub formă de împrumut, până în iunie 2026.

Pentru formația pregătită de Cesc Fabregas a bifat 15 apariții, fără să mai aibă mari realizări.

38 de apariții a bifat Alvaro Morata în 2025

Morata, aproape de o revenire în Spania

Fostul atacant al lui Real și Atletico Madrid ar fi aproape să se întoarcă în La Liga, după un an și jumătate. Getafe ar fi pe urmele lui Morata, anunță fichajes.net.

Alvaro Morata și-a început cariera la academia celor de la Getafe, înainte să plece la echipele de juniori ale celor de la Real Madrid.

Atacantul ar lua în calcul o revenire în Spania pentru a putea bifa mai multe minute și pentru a înscrie mai mult, în Italia neavând astfel de performanțe, în special în ultimele 6 luni la Como.

Morata și-ar dori să fie convocat de Luis de la Fuente în lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial de anul acesta din SUA, Mexic și Canada.

Spania face parte din grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Totuși, și AC Milan, clubul de care aparține atacantul, are un cuvânt de spus cu privire la acest potențial transfer al lui Morata la Getafe.

În La Liga, Getafe se află pe locul 11, cu 20 de puncte acumulate după 17 meciuri jucate.

180 de apariții are Alvaro Morata în La Liga, pentru Atletico și Real Madrid. A înscris 71 de goluri

