„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză” +24 foto
Victor Angelescu
Superliga

„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 11:54
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.

Angelescu s-a arătat plăcut impresionat de jocul arătat de U Cluj, formație care obținut marți biletele pentru semifinalele Cupei României, după ce a trecut de Hermannstadt, scor 2-1.

Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Citește și
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Citește mai mult
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”

Victor Angelescu: „U Cluj este cea mai în formă echipă în momentul de față”

Trupa antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani) are 8 victorii în ultimele 10 partide jucate în toate competițiile și se află pe locul 4 în Liga 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

„U Cluj, în primul rând, e o echipă bună. În ultimii ani a avut rezultate foarte bune, a fost și în cupele europene. Într-adevăr, a început slab sezonul, la fel cum începuseră și CFR și FCSB.

Până la urmă, nu e neapărat o surpriză că s-a calificat în Cupă. Era o surpriză dacă bătea Hermannstadt. În ultimul timp m-am uitat și joacă foarte bine.

După mine, este cea mai în formă echipă în momentul de față. Mă refer ca joc, mi se pare cea mai în formă, peste CFR, așa mi s-a părut în ultimele meciuri.

Cred că Macalou și-a revenit și a jucat foarte bine în ultima perioadă. A avut un început de sezon, nu știu... trebuia să fie vândut și a fost ținut pe bancă, nu a făcut pregătirea și a arătat rău.

Îmi place Drammeh, mi se pare un jucător foarte bun, Nistor la fel și el, Coubiș e o achiziție interesantă, a făcut meciuri bune”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În această stagiune, Rapid nu a reușit să o învingă pe U Cluj (0-0, 0-2).

De altfel, ultima victorie a giuleștenilor în fața „șepcilor roșii” datează din 23 iulie 2023, scor 3-0 pe Cluj Arena.

FOTO. Rapid - U Cluj 0-2

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
labels.photo-gallery

Pentru trupa lui Bergodi urmează duelul cu FCSB, programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00. Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Citește și

Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
Superliga
10:27
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
Citește mai mult
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Campionate
09:31
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Citește mai mult
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Cluj rapid superliga victor angelescu
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:12
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 29 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share