„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.

Angelescu s-a arătat plăcut impresionat de jocul arătat de U Cluj, formație care obținut marți biletele pentru semifinalele Cupei României, după ce a trecut de Hermannstadt, scor 2-1.

Victor Angelescu: „U Cluj este cea mai în formă echipă în momentul de față”

Trupa antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani) are 8 victorii în ultimele 10 partide jucate în toate competițiile și se află pe locul 4 în Liga 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

„U Cluj, în primul rând, e o echipă bună. În ultimii ani a avut rezultate foarte bune, a fost și în cupele europene. Într-adevăr, a început slab sezonul, la fel cum începuseră și CFR și FCSB.

Până la urmă, nu e neapărat o surpriză că s-a calificat în Cupă. Era o surpriză dacă bătea Hermannstadt. În ultimul timp m-am uitat și joacă foarte bine.

După mine, este cea mai în formă echipă în momentul de față. Mă refer ca joc, mi se pare cea mai în formă, peste CFR, așa mi s-a părut în ultimele meciuri.

Cred că Macalou și-a revenit și a jucat foarte bine în ultima perioadă. A avut un început de sezon, nu știu... trebuia să fie vândut și a fost ținut pe bancă, nu a făcut pregătirea și a arătat rău.

Îmi place Drammeh, mi se pare un jucător foarte bun, Nistor la fel și el, Coubiș e o achiziție interesantă, a făcut meciuri bune”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În această stagiune, Rapid nu a reușit să o învingă pe U Cluj (0-0, 0-2).

De altfel, ultima victorie a giuleștenilor în fața „șepcilor roșii” datează din 23 iulie 2023, scor 3-0 pe Cluj Arena.

Pentru trupa lui Bergodi urmează duelul cu FCSB, programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00. Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

