Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Antoine Griezmann FOTO: Instagram
Campionate

Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 11:28
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 11:28
  • Antoine Griezmann (34 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a ironizat-o pe FC Barcelona, după meciul din semifinalele Cupei Spaniei, 3-0 în favoarea formației catalane.

Deși a câștigat returul cu Atletico Madrid la o diferență de trei goluri, Barcelona a fost eliminat din semifinalele Cupei Spaniei, victoria lui Atletico din tur, scor 4-0, fiind decisivă în „dublă”.

A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”
Citește și
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”
Citește mai mult
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”

Antoine Griezmann a ironizat-o pe FC Barcelona

Francezul, fost jucător al grupării catalane în perioada 2019-2022, a postat pe contul personal de Instagram o poză prin care și-a ironizat fosta echipă.

Concret, acesta a pus o poză cu el de pe teren, iar în spatele său doi fotbaliști ai Barcelonei, ambii căzuți la pământ. Griezmann a adăugat și textul: „Este această poză prea dură?”.

Reacția lui Griezmann a venit ca răspuns la o postare pe care FC Barcelona a făcut-o în martie 2025, atunci când catalanii s-au impus pe Metropolitano, scor 4-2.

La acel moment, catalanii au publicat o fotografie de grup, iar în fundal apărea Antoine Griezmann. Textul folosit atunci de Barcelona era același pe care l-a publicat acum Griezmann: „Această poză este prea dură”.

Atletico Madrid și FC Barcelona se vor întâlni din nou pe 5 aprilie, în etapa #30 din La Liga.

Mai mult, cele două rivale s-ar putea duela și în sferturile Ligii Campionilor, dacă vor reuși să treacă de Newcastle, respectiv Tottenham.

Antoine Griezmann, experiență nereușită în tricoul Barcelonei

Transferat în vara lui 2019 pentru 120 de milioane de euro, francezul nu a reușit să se impună pe Camp Nou, revenind la Atletico doar doi ani mai târziu, sub formă de împrumut. După un sezon, acesta s-a întors definitiv la gruparea din capitala Spaniei.

În perioada petrecută la Barcelona, Griezmann a jucat 102 meciuri, a marcat 35 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

Un singur trofeu a câștigat Griezmann alături de Barcelona, Cupa Spaniei, în 2021.

Citește și

Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Superliga
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Citește mai mult
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
Superliga
10:27
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
Citește mai mult
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atletico Madrid Cupa Spaniei fc barcelona antoine griezmann
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share