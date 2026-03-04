Antoine Griezmann (34 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a ironizat-o pe FC Barcelona, după meciul din semifinalele Cupei Spaniei, 3-0 în favoarea formației catalane.

Deși a câștigat returul cu Atletico Madrid la o diferență de trei goluri, Barcelona a fost eliminat din semifinalele Cupei Spaniei, victoria lui Atletico din tur, scor 4-0, fiind decisivă în „dublă”.

Antoine Griezmann a ironizat-o pe FC Barcelona

Francezul, fost jucător al grupării catalane în perioada 2019-2022, a postat pe contul personal de Instagram o poză prin care și-a ironizat fosta echipă.

Concret, acesta a pus o poză cu el de pe teren, iar în spatele său doi fotbaliști ai Barcelonei, ambii căzuți la pământ. Griezmann a adăugat și textul: „Este această poză prea dură?”.

Reacția lui Griezmann a venit ca răspuns la o postare pe care FC Barcelona a făcut-o în martie 2025, atunci când catalanii s-au impus pe Metropolitano, scor 4-2.

La acel moment, catalanii au publicat o fotografie de grup, iar în fundal apărea Antoine Griezmann. Textul folosit atunci de Barcelona era același pe care l-a publicat acum Griezmann: „Această poză este prea dură”.

Esta foto va muy dura 🥵 pic.twitter.com/TZqhmCIZbe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2025

Atletico Madrid și FC Barcelona se vor întâlni din nou pe 5 aprilie, în etapa #30 din La Liga.

Mai mult, cele două rivale s-ar putea duela și în sferturile Ligii Campionilor, dacă vor reuși să treacă de Newcastle, respectiv Tottenham.

Antoine Griezmann, experiență nereușită în tricoul Barcelonei

Transferat în vara lui 2019 pentru 120 de milioane de euro, francezul nu a reușit să se impună pe Camp Nou, revenind la Atletico doar doi ani mai târziu, sub formă de împrumut. După un sezon, acesta s-a întors definitiv la gruparea din capitala Spaniei.

În perioada petrecută la Barcelona, Griezmann a jucat 102 meciuri, a marcat 35 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

Un singur trofeu a câștigat Griezmann alături de Barcelona, Cupa Spaniei, în 2021.

