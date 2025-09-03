Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit

Risto Radunovic (33 de ani) s-a accidentat și va rata meciurile echipei naționale a Muntenegrului din preliminariile pentru CM 2026.

Fundașul stânga de la FCSB a evoluat o repriză în partida cu CFR de duminică, scor 2-2, unde a reușit o pasă decisivă.

Muntenegru va juca vineri, 5 septembrie, cu Cehia și luni, 8 septembrie, cu Croația, în cadrul preliminariilor pentru Mondialul de anul viitor din Canada, Mexic și SUA.

Risto Radunovic s-a accidentat și ratează meciurile naționalei

Fundașul stânga al celor de la FCSB a suferit o accidentare în zona inghinală și va rata meciurile Muntenegrului din septembrie, anunță meridiansport.me.

Radunovic a jucat în repriza secundă a meciului cu CFR de duminică, încheiat 2-2, în cadrul etapei 8 din Superliga. Chiar dacă nu a fost titular pentru a evita posibilele accidentări, vechile probleme ale muntenegreanului s-au agravat.

Radunovic a ratat patru meciuri în luna august din cauza unei pubalgii, ambele manșe cu Drita, dar și meciurile cu Unirea Slobozia și Rapid din campionat.

După accidentarea lui Radunovic, selecționerul Robert Prosinecki l-a chemat în schimb pe Andrija Vukčević, noul jucător al lui Preston, conform pobjeda.me.

Pe lângă Radunovic, mai există și alți jucători pe care Prosinecki nu se poate baza. Este vorba de Adam Marušić, Igor Nikić, Milutin Osmajić și Andrija Radulović.

Muntenegru face parte din grupa L din preliminariile pentru CM din 2026, din care mai fac parte și Insulele Feroe și Gibraltar.

41 de selecții are Risto Radunovic pentru Muntenegru

Mihai Stoica a explicat de ce Radunovic nu a fost titular cu CFR Cluj

Președintele CA de la FCSB a explicat luni, după meciul cu CFR, de ce unii titulari nu au fost folosiți încă din primul minut, inclusiv Risto Radunovic.

„Nu puteau să joace. Există o aplicație care spune unde sunt problemele jucătorilor, încărcarea musculară, unde există risc foarte mare de accidentare.

Lixandru n-a putut să joace, Risto (Radunovic) n-a putut să joace de la început, Bîrligea n-a putut să joace, drept dovadă că a intrat după și s-a accidentat. Crețu n-a putut să joace.

Acolo îți arată o zonă roșie, muscular și cardiac. Ce să facem? Nu putem să riscăm integritatea corporală a jucătorilor. Ne așteaptă un sezon dificil, jucăm la trei zile”, a declarat Mihai Stoica.

1 milion de euro valorează Risto Radunovic, conform Transfermarkt

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport