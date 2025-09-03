Dayro Moreno scrie istorie! Fostul atacant de la FCSB revine la naționala Columbiei, după o pauză de 9 ani
Dayro Moreno/ Foto: Instagram @oncecaldasoficial
Campionate

Dayro Moreno scrie istorie! Fostul atacant de la FCSB revine la naționala Columbiei, după o pauză de 9 ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 10:00
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 15:03
  • Dayro Moreno a fost convocat după nouă ani la naționala Columbiei, pentru „dubla” cu Bolivia și Venezuela din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
  • Fostul atacant al celor de la FCSB va împlini 40 de ani peste 13 zile.

Legitimat, în prezent, la Once Caldas (Columbia), fostul jucător al celor de la FCSB a devenit, recent, cel mai bun marcator din istoria fobalului columbian, iar evoluțiile sale au fost răsplătite.

Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește și
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”

Dayro Moreno se întoarce la naționala Columbiei

Selecționerul Nestor Lorenzo l-a rechemat la națională, după o pauză de 9 ani, pentru ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, a anunțat Federația Columbiană de Fotbal.

Columbia mai are de jucat cu Bolivia, pe 5 septembrie și Venezuela, cinci zile mai târziu.

În prezent, naționala Los Cafeteros se află pe locul 6, cu 22 de puncte, în grupa de calificare din zona America de Sud.

Dacă va obține măcar o victorie în cele două meciuri, se va califica matematic la Cupa Mondială, eveniment pe care l-a ratat în anul 2022

Ultima apariție a lui Dayro Moreno în tricoul naționalei datează din septembrie 2016, când evolua într-o victorie cu 2-0 împotriva Venezuelei.

Dayro Moreno ar putea atinge o nouă bornă istorică

Un element de statistică important este faptul că fostul atacant al celor de la FCSB ar putea deveni al doilea cel mai vârstnic jucător care evoluează în tricoul Los Cafeteros, într-un meci oficial.

Ar intra într-un top select unde se află, de asemenea, și Robison Zapata, un alt jucător ce a îmbrăcat tricoul roș-albaștrilor.

Dayro Moreno (rândul de jos) și Robinson Zapata (sus) au fost coechiperi la FCSB, în perioada 2008 - 2010/ Foto: sportpictures.eu Dayro Moreno (rândul de jos) și Robinson Zapata (sus) au fost coechiperi la FCSB, în perioada 2008 - 2010/ Foto: sportpictures.eu
Dayro Moreno (rândul de jos) și Robinson Zapata (sus) au fost coechiperi la FCSB, în perioada 2008 - 2010/ Foto: sportpictures.eu

Top cinci ai celor mai vârstnici jucători din istoria naționalei Columbiei:

  • Fayrd Mondragon - 43 de ani, 3 zile
  • Mario Yepes - 38 de ani, 5 luni, 21 de zile
  • Miguel Calero - 37 de ani, 9 luni, 21 de zile
  • Robinson Zapata - 37 de ani, 8 luni, de zile
  • Radamel Falcao - 37 de ani, 1 lună, 18 zile

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

De la CFR Cluj în L2 din Brazilia  Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză
Citește și
De la CFR Cluj în L2 din Brazilia Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză
Citește mai mult
De la CFR Cluj în L2 din Brazilia  Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză
„Poate supărăm”  Victor Angelescu, nemulțumit de arbitraj + Mesaj pentru Răzvan Burleanu: „Eram la egalitate cu Craiova acum!”
Citește și
„Poate supărăm” Victor Angelescu, nemulțumit de arbitraj + Mesaj pentru Răzvan Burleanu: „Eram la egalitate cu Craiova acum!”
Citește mai mult
„Poate supărăm”  Victor Angelescu, nemulțumit de arbitraj + Mesaj pentru Răzvan Burleanu: „Eram la egalitate cu Craiova acum!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
Dayro Moreno columbia fcsb cm 2026 preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
10:27
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor” în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share