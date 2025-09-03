Dayro Moreno scrie istorie! Fostul atacant de la FCSB revine la naționala Columbiei, după o pauză de 9 ani

Dayro Moreno a fost convocat după nouă ani la naționala Columbiei, pentru „dubla” cu Bolivia și Venezuela din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Fostul atacant al celor de la FCSB va împlini 40 de ani peste 13 zile.

Legitimat, în prezent, la Once Caldas (Columbia), fostul jucător al celor de la FCSB a devenit, recent, cel mai bun marcator din istoria fobalului columbian, iar evoluțiile sale au fost răsplătite.

Dayro Moreno se întoarce la naționala Columbiei

Selecționerul Nestor Lorenzo l-a rechemat la națională, după o pauză de 9 ani, pentru ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, a anunțat Federația Columbiană de Fotbal.

Columbia mai are de jucat cu Bolivia, pe 5 septembrie și Venezuela, cinci zile mai târziu.

În prezent, naționala Los Cafeteros se află pe locul 6, cu 22 de puncte, în grupa de calificare din zona America de Sud.

Dacă va obține măcar o victorie în cele două meciuri, se va califica matematic la Cupa Mondială, eveniment pe care l-a ratat în anul 2022

Ultima apariție a lui Dayro Moreno în tricoul naționalei datează din septembrie 2016, când evolua într-o victorie cu 2-0 împotriva Venezuelei.

Dayro Moreno ar putea atinge o nouă bornă istorică

Un element de statistică important este faptul că fostul atacant al celor de la FCSB ar putea deveni al doilea cel mai vârstnic jucător care evoluează în tricoul Los Cafeteros, într-un meci oficial.

Ar intra într-un top select unde se află, de asemenea, și Robison Zapata, un alt jucător ce a îmbrăcat tricoul roș-albaștrilor.

Dayro Moreno (rândul de jos) și Robinson Zapata (sus) au fost coechiperi la FCSB, în perioada 2008 - 2010/ Foto: sportpictures.eu

Top cinci ai celor mai vârstnici jucători din istoria naționalei Columbiei:

Fayrd Mondragon - 43 de ani, 3 zile

Mario Yepes - 38 de ani, 5 luni, 21 de zile

Miguel Calero - 37 de ani, 9 luni, 21 de zile

Robinson Zapata - 37 de ani, 8 luni, de zile

Radamel Falcao - 37 de ani, 1 lună, 18 zile

