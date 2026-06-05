„Iar vom fi în groapă!” Fostul patron al lui Dinamo, atac la conducere după plecarea lui Kopic: „Sunt prea slabi” +50 foto
Dinamo. Foto: Sportpictures
Superliga

„Iar vom fi în groapă!” Fostul patron al lui Dinamo, atac la conducere după plecarea lui Kopic: „Sunt prea slabi”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 15:07
  • Cristi Borcea (56 de ani), fostul patron al lui Dinamo, a reacționat după despărțirea lui Dinamo de Zeljko Kopic (48 de ani).
  • Fostul conducător din „Ștefan cel Mare” consideră că plecarea antrenorului croat nu este o surpriză.
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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kopic, de comun acord, după un mandat în care antrenorul croat a dus echipa în play-off, a calificat-o în semifinalele Cupei României și a încheiat sezonul pe locul 4 în Superliga.

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Cristi Borcea, atac la conducere după plecarea lui Kopic: „Sunt prea slabi”

„Nu aș vrea să mă mai iau de cei din conducerea lui Dinamo fiindcă sunt prea slabi... Era clar că omul o să plece că s-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli.

La fotbal trebuie «cașcaval», trebuie transferuri! Am mai zis că fără 5-6 transferuri care să intre imediat, Dinamo nu face nimic. Și s-a adeverit. Și când vezi discuțiile de la TV, «uite, grafice, uite, plan...».

Kopic a stat, a așteptat, dar cât să mai reziste? Vrea să se bată pentru trofee, nu are timp de vrăjeli!

Conducerea să termine cu ținerea deoparte a dinamoviștilor. Să pună un antrenor cu pedigree, altfel o să-i ia suporterii la rost, cu adevărat. Până acum a fost poezie.

Uite la Rapid, o să meargă treaba mai bine cu Pancu, e de-ai lor. Poate că la Dinamo ar merge Adrian Mutu sau Claudiu Niculescu, care știu ce înseamnă presiunea de la Dinamo. Altfel, va fi grav”, a declarat Cristi Borcea, conform gsp.ro.

Dacă nu sunt aduși adevărații dinamoviști lângă Dinamo, iar vom fi în groapă. Kopic este o pierdere, trebuie trăit mai departe. Să vină un dinamovist, să fie aduși "câinii" lângă Dinamo, să se facă transferuri, nu grafice! Cristi Borcea, fost patron la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

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