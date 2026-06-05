„E dureros că am ratat și acest Mondial” Răspunsul lui Nicolae Stanciu, după ce a fost întrebat dacă naționala a fost afectată de schimbările dese de selecționeri +17 foto
Nicolae Stanciu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„E dureros că am ratat și acest Mondial” Răspunsul lui Nicolae Stanciu, după ce a fost întrebat dacă naționala a fost afectată de schimbările dese de selecționeri

alt-text Ionuț Cojocaru , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 14:51
  • Nicolae Stanciu (33 de ani) a participat la conferința premergătoare amicalului România - Țara Galilor, primul meci pe teren propriu al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de la revenirea pe banca echipei naționale.
  • Partida va avea loc mâine, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
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România vine după remiza cu Georgia, scor 1-1, primul test al lunii iunie pentru „tricolori”.

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Stanciu, mesaj înainte de meciul cu Țara Galilor: „E dureros că am ratat și acest Mondial”

„Sper ca pe viitor să ne așteptăm doar la lucruri bune. Am fost câțiva băieți care am ajuns mai târziu și am rămas să ne antrenăm la Mogoșoaia. Timpul e scurt, dar asta nu e o scuză.

Atât eu, cât și colegii mei suntem onorați să fim antrenați de dânsul (n.r. - Gheorghe Hagi) și ceea ce este cel mai important acum este să înțelegem cât mai repede ceea ce vrea să jucăm, ceea ce ne transmite, și sunt sigur că viitorul va arăta bine.

Ești jucător de fotbal, vii și îmbraci tricoul echipei naționale, nu cred că poate fi vorba de lipsă de motivație. Am avut și perioade bune, perioade mai puțin bune, în care poate i-am dezamăgit pe suporteri sau suferința a fost mare după ratarea calificării la Mondial”, a declarat acesta.

Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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Reporterii GOLAZO.ro l-au întrebat pe Nicolae Stanciu cum trăiește faptul că Mondialul din 2026 se apropie, iar România va lipsi din nou de la turneul final.

Ultima participare a naționalei la o Cupă Mondială a fost în 1998, în Franța.

E dureros că am ratat și acest Mondial. Pentru mine și colegii mei a fost prima dată în acești 10 ani în care am fost atât de aproape, am jucat barajul. În celelalte campanii nu am ajuns atât de aproape. Cred că au fost 20 și ceva de ani dureroși pentru toți românii, pentru că din 1998 nu am reușit să ne calificăm. Tot ce îmi doresc, indiferent cine va fi aici sau ce jucători vor veni, e să redevenim o prezență constantă la turneele finale și să nu avem atât de așteptat. Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale

Întrebat de reporterii GOLAZO.ro dacă schimbările dese de selecționer din ultimul deceniu au afectat parcursul echipei naționale, mijlocașul a răspuns:

„Noi suntem aici, nu depinde de noi. Probabil, dacă am fi avut constant rezultate și calificări, ar fi rămas primul antrenor pe care l-am avut când am debutat la echipa națională, dar nu sunt lucruri care țin de noi.

Noi suntem aici să ne facem treaba, nu are nicio legătură cu noi acest lucru”, a mai declarat Stanciu.

De la debutul său la echipa națională, în 2016, Stanciu a lucrat cu șapte selecționeri:

  • Anghel Iordănescu
  • Christoph Daum
  • Cosmin Contra
  • Mirel Rădoi
  • Edward Iordănescu
  • Mircea Lucescu
  • Gheorghe Hagi
Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi și Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
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Fanii sunt așteptați să umple stadionul Steaua pentru meciul de sâmbătă. Stanciu spune că nu a fost surprins de interesul fanilor pentru acest meci, chiar dacă România a ratat calificarea la Mondial.

„Da, mă așteptam. Fanii mereu au fost alături de noi. Este primul meci al lui mister aici, acasă, sunt convins că multă lume vine să îl vadă și să susțină echipa națională, ceea ce au făcut mereu în ultimii 4-5 ani.

Și în Turcia, chiar dacă am ratat calificarea, a fost multă lume acolo, a stat, ne-a aplaudat. Lumea a văzut că dăm totul pe teren. Câteodată nu e de ajuns, dar fanii apreciază asta”, a mai spus acesta.

Când a fost întrebat despre obiectivul său pentru perioada următoare, Stanciu a evitat să ofere un răspuns concret:

Suntem în 2026, Europeanul este în 2028. Îmi doresc cel mai mult să fim sănătoși. Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale

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