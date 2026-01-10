„Nu voi face asta niciodată” Chivu, „săgeți” către Conte? Ce a spus la conferința de presă
Cristi Chivu și Antonio Conte FOTO: IMAGO
Campionate

„Nu voi face asta niciodată” Chivu, „săgeți” către Conte? Ce a spus la conferința de presă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 18:08
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre rivalul său, Antonio Conte (56 de ani), înaintea meciului direct.
  • Inter va primi vizita lui Napoli, duminică, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa #19 din Serie A.

Ambele dueluri directe de până acum dintre Cristi Chivu și Antonio Conte au fost unele tensionate. În penultima etapă a sezonului trecut din Serie A, dintre Parma și Napoli, 0-0, cei doi au fost la un pas de bătaie și au fost eliminați.

Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”
Citește și
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”
Citește mai mult
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”

Cristi Chivu, despre înfruntarea cu Antonio Contre: „Nu este un meci între noi”

Întrebat despre rivalitatea cu antrenorul celor de la Napoli, Cristi Chivu l-a lăudat pe Conte, însă a preferat a preferat să mute atenția asupra jucătorilor.

„Am un mare respect pentru antrenor. Chiar l-am complimentat când l-am înfruntat ca jucător. Conte a evoluat, este un învingător și am multe de învățat de la el, fiind tânăr.

Inter - Napoli nu este un meci între noi, este un meci între echipe. Antrenorul are impact pentru că este liderul unui grup, dar fotbalul este, mai presus de toate, despre jucători și fani”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

1 punct
în 2 meciuri a obținut Cristi Chivu contra lui Antonio Conte

Apoi, tehnicianul român a vorbit despre problemele de lot, iar jurnaliștii italieni susțin că replica sa ar fi o „înțepătură” la adresa lui Conte, care se plânge mereu de absențe.

„Un antrenor nu ar trebui să creeze probleme, ci mai degrabă să le rezolve. Dacă trebuie să inventăm ceva pe dreapta pentru a-l înlocui pe Luis Henrique, care nu va putea juca tot timpul, o vom face. Nu voi veni niciodată aici să mă plâng de ce am sau nu am”.

Cristi Chivu: „Mă gândesc doar să muncesc pentru victorie”

Înaintea partidei de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, românul este cu gândul numai la victorie, pentru a se distanța în lupta pentru titlul de campioană a Italiei.

„Avem un avans de patru puncte și vrem să ajungem la șapte, la fel cum și ei vor dori să reducă diferența la un punct. Nu mă gândesc la o remiză, mă gândesc doar să muncesc din greu pentru victorie”, a spus tehnicianul lui Inter, la conferința de presă premergătoare partidei.

Românul are de gând ca „nerazzurii” să păstreze aceeași abordare pe care au avut-o de-a lungul întregului sezon:

Mentalitatea este întotdeauna aceeași. Pentru a ajunge în acest punct, jucând împotriva lui Napoli, a trebuit să-i învingem pe Parma și pe ceilalți dinainte. Abordăm fiecare meci cu seriozitate, chiar și fără a face proclamații înainte de meci”.

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 42 de puncte, fiind la 3 lungimi în fața ocupantei locului 2, AC Milan.

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat 14 din cele 18 meciuri disputate în acest sezon și are cel mai bun atac din campionat.

40 de goluri
a marcat Inter în 18 meciuri

Clasamentul în Serie A

LocEchipaMeciuriPuncte
1Inter1842
2AC Milan1839
3Napoli1838
4Juventus1936
5AS Roma1936
6Como1833
7Atalanta1928
8Bologna1826
9Lazio1925
10Udinese1925
11Sassuolo1923
12Torino1923
13Cremonese1922
14Cagliari1919
15Parma1818
16Lecce1817
17Genoa1916
18Verona1813
19Fiorentina1913
20Pisa1912

Citește și

Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece”
Superliga
16:17
Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece”
Citește mai mult
Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece”
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator
Superliga
09:00
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator
Citește mai mult
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
serie a Inter Milano Cristi Chivu napoli antonio conte
Știrile zilei din sport
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Stranieri
10.01
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Citește mai mult
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Stranieri
10.01
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Citește mai mult
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Superliga
10.01
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Citește mai mult
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Superliga
10.01
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Citește mai mult
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:13
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
22:26
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
22:27
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
22:02
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Top stiri din sport
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Superliga
10.01
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Citește mai mult
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Handbal
10.01
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Citește mai mult
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Superliga
10.01
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Citește mai mult
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Campionate
10.01
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci”
Citește mai mult
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share