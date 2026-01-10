Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre rivalul său, Antonio Conte (56 de ani), înaintea meciului direct.

Inter va primi vizita lui Napoli, duminică, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa #19 din Serie A.

Ambele dueluri directe de până acum dintre Cristi Chivu și Antonio Conte au fost unele tensionate. În penultima etapă a sezonului trecut din Serie A, dintre Parma și Napoli, 0-0, cei doi au fost la un pas de bătaie și au fost eliminați.

Cristi Chivu, despre înfruntarea cu Antonio Contre: „Nu este un meci între noi”

Întrebat despre rivalitatea cu antrenorul celor de la Napoli, Cristi Chivu l-a lăudat pe Conte, însă a preferat a preferat să mute atenția asupra jucătorilor.

„Am un mare respect pentru antrenor. Chiar l-am complimentat când l-am înfruntat ca jucător. Conte a evoluat, este un învingător și am multe de învățat de la el, fiind tânăr.

Inter - Napoli nu este un meci între noi, este un meci între echipe. Antrenorul are impact pentru că este liderul unui grup, dar fotbalul este, mai presus de toate, despre jucători și fani”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

1 punct în 2 meciuri a obținut Cristi Chivu contra lui Antonio Conte

Apoi, tehnicianul român a vorbit despre problemele de lot, iar jurnaliștii italieni susțin că replica sa ar fi o „înțepătură” la adresa lui Conte, care se plânge mereu de absențe.

„Un antrenor nu ar trebui să creeze probleme, ci mai degrabă să le rezolve. Dacă trebuie să inventăm ceva pe dreapta pentru a-l înlocui pe Luis Henrique, care nu va putea juca tot timpul, o vom face. Nu voi veni niciodată aici să mă plâng de ce am sau nu am” .

Cristi Chivu: „Mă gândesc doar să muncesc pentru victorie”

Înaintea partidei de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, românul este cu gândul numai la victorie, pentru a se distanța în lupta pentru titlul de campioană a Italiei.

„Avem un avans de patru puncte și vrem să ajungem la șapte, la fel cum și ei vor dori să reducă diferența la un punct. Nu mă gândesc la o remiză, mă gândesc doar să muncesc din greu pentru victorie ”, a spus tehnicianul lui Inter, la conferința de presă premergătoare partidei.

Românul are de gând ca „nerazzurii” să păstreze aceeași abordare pe care au avut-o de-a lungul întregului sezon:

„Mentalitatea este întotdeauna aceeași. Pentru a ajunge în acest punct, jucând împotriva lui Napoli, a trebuit să-i învingem pe Parma și pe ceilalți dinainte. Abordăm fiecare meci cu seriozitate, chiar și fără a face proclamații înainte de meci”.

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 42 de puncte, fiind la 3 lungimi în fața ocupantei locului 2, AC Milan.

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat 14 din cele 18 meciuri disputate în acest sezon și are cel mai bun atac din campionat.

40 de goluri a marcat Inter în 18 meciuri

Clasamentul în Serie A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Inter 18 42 2 AC Milan 18 39 3 Napoli 18 38 4 Juventus 19 36 5 AS Roma 19 36 6 Como 18 33 7 Atalanta 19 28 8 Bologna 18 26 9 Lazio 19 25 10 Udinese 19 25 11 Sassuolo 19 23 12 Torino 19 23 13 Cremonese 19 22 14 Cagliari 19 19 15 Parma 18 18 16 Lecce 18 17 17 Genoa 19 16 18 Verona 18 13 19 Fiorentina 19 13 20 Pisa 19 12

