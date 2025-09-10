Chivu, victima rasismului Momentul în care actualul antrenor al Interului a fost  insultat de propriii fani. Ce i-au strigat

Cristi Chivu, 44 de ani, are sâmbătă duel de foc la Inter cu Juventus, primul Derby d’Italia ca antrenor.

Presa italiană amintește două episoade ale lui Chivu legate de Juventus și Inter, când era jucător. De fiecare dată, a fost atacat de suporterii Romei.

Pentru Cristi Chivu, meciul viitor e extrem de important. Primul duel mare ca antrenor la Inter Milano, primul Derby d’Italia în Serie A pe banca nerazzurrilor:

Juventus - Inter se joacă sâmbătă (19:00), pe „Allianz Stadium”.

Înaintea confruntării, Gazzetta dello Sport și-a amintit cum sinceritatea lui Chivu a declanșat o situație teribilă pentru el.

Are legătură cu Juventus și cu fanii radicali ai Romei. Și mai e un moment prezentat de cotidianul italian legat de ultrașii giallorossi. De ei, de Chivu și de Inter.

Chivu, în 2005: „Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu Capello”. Titlu a doua zi: „Chivu la Juventus”

În noiembrie 2005, după o partidă Roma - Strasbourg 1-1, în Cupa UEFA, a fost întrebat la Sky Sport Italia de relația sa cu Fabio Capello.

Cristi Chivu, în tricoul galben-roșu al Romei Foto: Imago

Primul său antrenor în Serie A părăsise Roma de mai mult de un an, era la Juventus, dușmanul galeriei de pe „Olimpico”.

Chivu s-a transferat în Cetatea Eternă în 2003, de la Ajax, pentru 18 milioane de euro.

Fabio Capello, 79 de ani, o legendă în fotbalul italian, nu a mai antrenat din 2018 Foto: Imago

El a răspuns: „Capello m-a adus la Roma și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Momentan, sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar nu se știe niciodată în fotbal. Noi, jucătorii, nu luăm deciziile”.

Gazzetta a titrat: „Cu Capello la Juve? De ce nu?”.

Dar el nu afirmase acest lucru. A explicat el recent pentru Cronache di Spogliatoio.

Într-un interviu, am spus că mi-ar plăcea să lucrez din nou cu Capello. A doua zi, presa a scris imediat «Chivu la Juventus». Nu era adevărat. Și am plătit pentru asta Cristi Chivu, antrenor Inter

Suporterii Romei l-au pedepsit la următorul meci acasă, fluierându-l la fiecare atingere a mingii. Mai ales că echipa a fost învinsă de Palermo.

Atunci s-a declanșat suferința lui Chivu, potrivit Gazzetta.it.

Am suferit. În acea perioadă, am fost la psiholog. La sfârșitul jocului, vomitam de stres și anxietate. Nu am putut depăși acea problemă, așa că am cerut ajutor Cristi Chivu, antrenor Inter

Insultat de ultrașii Romei și când a semnat cu Inter: „Chivu zingaro”

Doi ani mai târziu, s-a transferat de la Roma la Inter și conflictul cu fanii s-a reaprins. Ultrașii l-au insultat, a fost victima rasismului.

Pe 20 iulie 2007, când a fost prezentat lotul galben-roșu pentru acel sezon, suporterii i-au strigat „Chivu zingaro”, „Chivu, pleacă!” și „Chivu, nenorocitule!”.

Pagina Gazzettei cu textul despre atacul rasist asupra lui Chivu

Nu l-au intimidat. În acea vară, a semnat cu Inter și a trăit la Milano cea mai frumoasă și palpitantă parte a carierei.

Șapte ani în care a cucerit și faimoasa „triplă” Liga Campionilor-Serie A-Cupa Italiei, în 2010.

