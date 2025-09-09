Scapă Guardiola de proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru  130 de acuzații  » Când se va lua decizia
  • Manchester City a scăpat de unul dintre marile dosare de care se temea în conflictul cu liga engleză.
  • Reacția Premier League arată cum s-ar putea finaliza și cel mai grav caz în care e acuzat clubul lui Pep Guardiola.

Manchester City avea două cazuri majore în războiul cu Premier League.

Cel mai important, cel al neregulilor economice ale clubului deținut de Emiratele Arabe Unite prin vicepremierul său multimiliardar Mansour Al-Nahyan.

Clubul e acuzat de liga engleză de 130 de încălcări ale fair-play-ului financiar. Dacă va fi găsit vinovat, riscă pedeapsa maximă, retrogradarea!

Un asemenea scenariu extrem ar avea ca principală consecință excluderea din Liga Campionilor.

O decizie va fi pronunțată în următoarele săptămâni, susține The Times.

Manchester City și Premier au ajuns la o înțelegere. City poate încheia contractul-miliard!

Al doilea dosar era cel legat de Tranzacțiile cu Părți Asociate (APT), de care City tocmai a scăpat.

Noile reguli APT impuse de liga insulară îi împiedicau pe „cetățeni” să semneze un nou contract cu Etihad Airways.

Pentru că liderii Premier considerau că proprietarii grupării, care controlează totul în Emirate, apelează la companii majore din țara lor pentru a sponsoriza clubul. Umflând chiar cifrele.

Intrarea în universul Manchester City: stadionul Etihad Foto: Imago Intrarea în universul Manchester City: stadionul Etihad Foto: Imago
Intrarea în universul Manchester City: stadionul Etihad Foto: Imago

Numai de la Etihad Airways a primit Manchester aproape jumătate de miliard de euro în zece ani (2011-2021) și noul contract ar depăși miliardul pentru o perioadă identică!

City a contestat modificările APT efectuate de ligă, motivând că influențează concurența pentru titlu, netratând la fel împrumuturile patronilor altor echipe (mai ales Arsenal). Și un tribunal independent i-a dat câștig de cauză.

Iar acum, City și Premier au anunțat că au ajuns la o înțelegere în acest dosar privind sponsorizarea. City acceptă regulile, dar Premier League nu se mai opune acordului încheiat de club cu Etihad. Caz închis!

Evită City pedeapsa majoră? A scăpat o dată de excludere!

Acesta ar putea fi semnul că Pep Guardiola și toți cei de la City ar scăpa în viitorul apropiat și de pericolul celuilalt caz, cel esențial.

Adică pedeapsa să fie suportabilă. Să nu fie retrogradată, să nu fie nici depunctarea masivă. Doar o amendă de câteva zeci de milioane.

Clubul a fost aproape de o situație-limită în urmă cu cinci ani.

În februarie 2020, UEFA a exclus City doi ani din Champions League, amendându-l cu 30 de milioane de euro.

Nu mult mai târziu, în iulie 2020, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a anulat sancțiunea UEFA și a micșorat amenda la 10 milioane.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
