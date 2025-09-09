Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!” » Urmează titlul mondial?
Lamine Yamal, geniul de 18 ani al Spaniei Foto: Imago
Campionatul Mondial

Spania, altă generație de aur De la tiki-taka lui Xavi-Iniesta la fotbal-PlayStation marca Pedri-Yamal: „Peste imaginația mea!" » Urmează titlul mondial?

Theodor Jumătate
Publicat: 09.09.2025, ora 14:48
alt-text Actualizat: 09.09.2025, ora 14:48
  • Spania 2024-2028 țintește la performanța unică a Spaniei 2008-2012, campioana lumii și dublă campioană continentală. Anul viitor, „dubla”. În 2028, „tripla”.
  • „La Roja” a redevenit „Furia Roja” cu Lamine Yamal, Pedri și Nico Williams, antrenată de Luis de la Fuente, creatorul de echipe. 
  • Jocul roșu e dincolo de tiki-taka: „Domină toate stilurile”. Faza genială la care au participat toți cei 11 jucători. Și avertismentul lui De la Fuente: „E peste imaginația mea”.

Spania lui Xavi și Iniesta a cucerit fotbalul într-o manieră nemaivăzută până atunci.

Preluând tiki-taka Barcelonei lui Guardiola, a dus-o la operă de artă în patru ani de vis cu o generație fantastică.

A câștigat ceea ce nimeni nu credea posibil. Trei turnee finale în cascadă.

  • 2008 - Campioana Europei. Selecționer, Luis Aragones. 
  • 2010 - Campioana lumii. Antrenor, Vicente del Bosque.
  • 2012 - Campioana Europei. Pe bancă, același Del Bosque. 

Spania în ritmul lui Pedri și Lamine Yamal. Aproape că nu mai vezi mingea!

Acum, mai mult de un deceniu mai târziu, „La Roja” s-a transfomat încă o dată în „Furia Roja”.

De la tiki-taka Xavi-Iniesta a trecut la fotbal-PlayStation marca Pedri - Lamine Yamal, tinerii de 22 și 18 ani care conduc deja jocul nou și proaspăt al Spaniei, un joc mult peste tiki-taka. Aproape că nu mai vezi mingea. 

Pedri e cel care conduce jocul Spaniei Foto: Imago Pedri e cel care conduce jocul Spaniei Foto: Imago
Pedri e cel care conduce jocul Spaniei Foto: Imago

Startul acestor preliminarii evidențiată forța extraordinară a naționalei iberice.

Două deplasări pe care le-a tratat ca pe niște antrenamente: 3-0 în Bulgaria și 6-0 în Turcia.

24,9 ani a fost media
de vârstă a primului „11” al Spaniei la 6-0 cu Turcia. Nu a avut niciun jucător de 30 de ani. Între 18 și 29!

Acțiunea care a dezvăluit magia Spaniei: 25 de pase între toți cei 11 jucători

În ultimul spectacol, la Konya, au reușit o fază comentată încontinuu de presa de acasă.

Finalizarea Spaniei la golul doi contra Turciei Foto: captură Mundo Deportivo Finalizarea Spaniei la golul doi contra Turciei Foto: captură Mundo Deportivo
Finalizarea Spaniei la golul doi contra Turciei Foto: captură Mundo Deportivo

La golul de 2-0, al lui Merino, au pornit acțiunea de la propria poartă, au participat toți cei 11 spanioli, cu 66 de atingeri și 25 de pase, înainte ca mingea să lovească plasa, subliniază Mundo Deportivo. Fără să fie atinsă de adversari.

75 de secunde
a durat întreaga fază a Spaniei la golul desprinderii împotriva Turciei

Spania lui De la Fuente: Liga Națiunilor, titlul european. Urmează Mondialul?

Luis de la Fuente, 64 de ani, devenit selecționerul naționalei mari în decembrie 2022, după dezamăgirea Mondialului din Qatar și plecarea lui Luis Enrique, știa cum să crească o nouă echipă. O făcuse ani la rând cu juniorii roș-galbeni.

Tripleta minunată: Lamine Yamal - Pedri - Nico Williams Foto: Imago Tripleta minunată: Lamine Yamal - Pedri - Nico Williams Foto: Imago
Tripleta minunată: Lamine Yamal - Pedri - Nico Williams Foto: Imago

În fiecare an a dus Spania într-o finală. Trei ani, trei finale, două câștigate, una pierdută.

  • Liga Națiunilor 2023: 0-0, 5-4 la penaltyuri în fața Croației. 
  • Euro 2024: 2-1 cu Anglia. O performanță dublată de Balonul de Aur al lui Rodri. 
  • Liga Națiunilor 2025: 2-2, 3-5 la 11 metri cu Portugalia. 

Realizarea maximă ar fi repetarea triplei 2008-2012. Să cucerească și titlul mondial anul viitor. De ce nu și al doilea titlu continental în 2028?

„La Roja” este considerată principala favorită la CM 2026, primul turneu global cu 48 de echipe.

De la Fuente: „Această echipă are încă mult spațiu să crească. Peste imaginația mea”

De la Fuente spune care e diferența între marea Spanie campioană mondială și dublă campioană europeană și Spania sa.

„Nivelul colectiv e excepțional. Această echipă nu înscrie doar în stilul tiki-taka, marchează și pe contraatac. Domină toate stilurile”, a declarat el după 6-0 cu Turcia.

Selecționerul vrea și mai mult, nici acum nu e total mulțumit. „Sunt multe aspecte de îmbunătățit, pentru că Spania anului 2025 are încă mult spațiu să crească. Peste imaginația mea”.

