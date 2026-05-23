BOLOGNA - INTER 3-3. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a oferit o primă reacție, după ultimul meci al echipei sale din acest sezon de Serie A.

Inter a reușit să revină de la 1-3 și să plece neînvinsă de pe Renato Dall’Ara, la capătul unui sezon în care au cucerit eventul sub comanda lui Chivu, reușind să acumuleze 87 de puncte, fiind la 14 deasupra rivalei Napoli, care va juca duminică ultimul meci.

Cristi Chivu: „Am nevoie de o vacanță"

„Trebuia să onorăm tricoul și tot ceea ce am construit bun până acum.

Băieții s-au pus la dispoziția echipei și au dat tot ce au avut mai bun. Cei care au intrat pe parcurs au adus energie și și-au adus contribuția”, a spus Chivu, citat de gazzetta.it.

În momentul în care a fost întrebat de ce are nevoie în perioada de mercato din vară, Chivu a oferit răspunsul zilei:

„De o vacanță… Am petrecut trei săptămâni la Campionatul Mondial al Cluburilor, făcând cinste tricoului, două săptămâni mai târziu am plecat din nou, iar nouă luni mai târziu avem două trofee. Avem nevoie de o vacanță”, a adăugat Chivu pentru sursa citată.

Cristi Chivu: „Îi susțin pe cei din familia mea”

Cum nici România și nici Italia nu s-au calificat la Cupa Mondială, tehnicianul a fost întrebat pe cine va susține la turneul final.

„Îi susțin pe cei din familia mea, care merită o lună din timpul meu. Am trăit un an de vâltoare, de la rămânerea la Parma până la Inter. Soția și copiii mei au prioritate în această vară”, a spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Nota primită de Chivu după Bologna - Inter 3-3

La o zi după ce a fost declarat antrenorul sezonului în Serie A, Cristi Chivu a fost rapid evaluat de jurnaliștii italieni, după ce Inter a reușit să recupereze un handicap de două goluri față de Bologna.

„Echipa sa a reacționat în repriza secundă și a reușit să egaleze, 3-3. După ce și-a asigurat deja Scudetto și Coppa Italia, Inter a jucat cu mai puțină presiune, iar Chivu s-a bucurat și el de meci, cu o relativă stăpânire de sine.

Reacții pozitive au venit de pe bancă, în special de la tânărul Topalovic. Judecând după modul în care a fost sărbătorit golul egalizator al lui Diouf, pare că nerrazzurrii își doreau mai mult”, a scris tuttormercatoweb.com, care l-a notat cu 6 pe Chivu.

Dimarco a a deschis scorul în minutul 22, însă Bologna a egalat rapid și a intrat cu avantaj la pauză, iar în minutul 48 deja conducea cu 3-1.

Inter a egalat prin golurile reușite de Pio Esposito în minutul 64, respectiv Diouf, în minutul 86, plecând cu un punct de la ultimul duel al sezonului.

