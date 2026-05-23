Chivu, răspunsul zilei Românul a fost întrebat de ce are nevoie din partea lui Inter în această vară. Reacția lui a fost neprețuită +52 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

Chivu, răspunsul zilei Românul a fost întrebat de ce are nevoie din partea lui Inter în această vară. Reacția lui a fost neprețuită

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 23:11
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 23:11
  • BOLOGNA - INTER 3-3. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a oferit o primă reacție, după ultimul meci al echipei sale din acest sezon de Serie A.

Inter a reușit să revină de la 1-3 și să plece neînvinsă de pe Renato Dall’Ara, la capătul unui sezon în care au cucerit eventul sub comanda lui Chivu, reușind să acumuleze 87 de puncte, fiind la 14 deasupra rivalei Napoli, care va juca duminică ultimul meci.

Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”
Citește și
Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”
Citește mai mult
Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”

BOLOGNA - INTER 3-3. Cristi Chivu: „Am nevoie de o vacanță”

„Trebuia să onorăm tricoul și tot ceea ce am construit bun până acum.

Băieții s-au pus la dispoziția echipei și au dat tot ce au avut mai bun. Cei care au intrat pe parcurs au adus energie și și-au adus contribuția”, a spus Chivu, citat de gazzetta.it.

În momentul în care a fost întrebat de ce are nevoie în perioada de mercato din vară, Chivu a oferit răspunsul zilei:

„De o vacanță… Am petrecut trei săptămâni la Campionatul Mondial al Cluburilor, făcând cinste tricoului, două săptămâni mai târziu am plecat din nou, iar nouă luni mai târziu avem două trofee. Avem nevoie de o vacanță”, a adăugat Chivu pentru sursa citată.

FOTO. Inter, la decernarea trofeului de campioană a Italiei

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg
Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg

Galerie foto (52 imagini)

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (2).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (3).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (4).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (5).jpg
+52 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Chivu: „Îi susțin pe cei din familia mea”

Cum nici România și nici Italia nu s-au calificat la Cupa Mondială, tehnicianul a fost întrebat pe cine va susține la turneul final.

„Îi susțin pe cei din familia mea, care merită o lună din timpul meu. Am trăit un an de vâltoare, de la rămânerea la Parma până la Inter. Soția și copiii mei au prioritate în această vară”, a spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Nota primită de Chivu după Bologna - Inter 3-3

La o zi după ce a fost declarat antrenorul sezonului în Serie A, Cristi Chivu a fost rapid evaluat de jurnaliștii italieni, după ce Inter a reușit să recupereze un handicap de două goluri față de Bologna.

„Echipa sa a reacționat în repriza secundă și a reușit să egaleze, 3-3. După ce și-a asigurat deja Scudetto și Coppa Italia, Inter a jucat cu mai puțină presiune, iar Chivu s-a bucurat și el de meci, cu o relativă stăpânire de sine.

Reacții pozitive au venit de pe bancă, în special de la tânărul Topalovic. Judecând după modul în care a fost sărbătorit golul egalizator al lui Diouf, pare că nerrazzurrii își doreau mai mult”, a scris tuttormercatoweb.com, care l-a notat cu 6 pe Chivu.

Dimarco a a deschis scorul în minutul 22, însă Bologna a egalat rapid și a intrat cu avantaj la pauză, iar în minutul 48 deja conducea cu 3-1.

Inter a egalat prin golurile reușite de Pio Esposito în minutul 64, respectiv Diouf, în minutul 86, plecând cu un punct de la ultimul duel al sezonului.

VIDEO. Bologna - Inter 3-3

Citește și

Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”
Campionate
22:17
Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”
Citește mai mult
Chivu, evaluat de italieni Nota primită de român, după ce Inter a revenit de la 1-3 în meciul cu Bologna: „S-a bucurat și el de meci”
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22:30
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
serie a Inter Milano Cristi Chivu bologna
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share