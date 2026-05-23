Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, a câștigat procesul intentat lui Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, pentru prejudicii de imagine.

Talpan a deschis acțiunea în instanță după ce l-a acuzat pe Becali de calomnie și jigniri repetate, solicitând daune morale în valoare de 80.000 de euro.

Tribunalul București i-a dat câștig de cauză juristului de la Steaua și a decis că Gigi Becali trebuie să-i plătească acestuia suma de 20.000 de euro. Patronul de la FCSB poate face apel.

Florin Talpan a câștigat un nou proces cu Gigi Becali

„Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plății.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 22.05.2026”, se arată în decizia luată de Tribunalul București, potrivit portal.just.ro.

Florin Talpan: „Demnitatea și respectul trebuie apărate”

Florin Talpan a oferit și o primă reacție după decizia instanței:

„Consider această decizie o confirmare a faptului că demnitatea și respectul trebuie apărate indiferent de persoana implicată.

După comunicarea motivării, voi analiza dacă se impune sau nu formularea unui apel pentru majorarea daunelor!”, a declarat Florin Talpan, citat de fanatik.ro.

