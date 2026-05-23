Nemaivăzut în fotbal! VIDEO + FOTO. Ratare monumentală în meciul Chindia - Farul. Un minut mai târziu, stadionul a „explodat”

- CHINDIA - FARUL 3-3. Ivan Pesic (34 de ani), atacantul gazdelor, a avut o ratare colosală în turul barajului de menținere/promovare în Liga 1.
- Croatul s-a revanșat imediat.
În minutul 79, la scorul de 2-2, portarul Farului, Rafael Munteanu a ieșit la aproximativ 25 de metri pentru a degaja o minge protejată de David Maftei, însă balonul l-a lovit în picior pe Ivan Pesic.
Croatul a scăpat singur cu toată poarta goală în față, dar s-a făcut de râs. Jucătorul Chindiei a ratat complet preluarea, s-a împiedicat, iar balonul s-a scurs pe lângă buturile lui Munteanu.
I-a fost mai ușor de la 16 metri
Pesic s-a revanșat un minut mai târziu. După o aruncare de la margine, mingea a ajuns la atacantul de 34 de ani, care l-a învins pe Munteanu cu un șut deviat de la marginea careului.
Din nefericire pentru Chindia, Farul a restabilit egalitatea în minutul 88 prin Jovan Markovic. S-a terminat 3-3, iar totul se va decide în returul de la Ovidiu.