De ce are nevoie Dinamo Andrei Nicolescu a analizat sezonul „câinilor”: „Trebuie să facem asta” » Ce l-a impresionat la meciul cu U Cluj

U Cluj - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a analizat sezonul echipei, la cald, după ultima etapă din Liga 1.

Oficialul „alb-roșiilor” consideră că sezonul a fost unul corect, având în vedere jocul prestat și poziția din clasament, însă doar o victorie în finala barajului l-ar face cu adevărat reușit.

U Cluj - Dinamo 1-1 . Andrei Nicolescu: „Dacă vom câștiga barajul, e un sezon reușit”

„Suntem acolo unde ne-am făcut planul și este un sezon corect. Dacă vom câștiga barajul, e un sezon reușit. E un sezon corect, în care puteam să reușim mai mult, dar e un sezon corect.

Anul ăsta, play-off-ul era obligatoriu și trebuia să ne și ridicăm un pic mai mult de locul 6, așa cum a fost anul trecut.

Cred că am crescut din perspectiva jocului, transferurile pe care le-am făcut au fost inspirate și, cumva, au adus un plus față de plecări. S-au sudat relațiile cu jucătorii aduși anul trecut. Partea de jucători români a început să aibă un cuvânt de spus în vestiar.

Dar, pentru un sezon reușit, trebuie să învingem vineri”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Finala barajului pentru Conference League va avea loc vineri, 29 mai, de la 20:30. Dinamo va juca cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani.

Andrei Nicolescu: „Sunt multe lucruri pozitive după meciul de astăzi”

În plus, președintele lui Dinamo s-a declarat impresionat de jocul tinerilor care au intrat pe gazon în partida cu U Cluj.

„M-am bucurat că am avut 4 «underi» și 9 jucători români în echipa de start, mă bucur că a debutat și Mihnea Toader, pe care îl avem din academie. Sunt multe lucruri pozitive după meciul de astăzi, atitudinea lor, faptul că s-au ridicat la nivel, deși n-au mai evoluat în formula asta.

Ianis (n.r. - Tarbă) e un câștig real și cred că anul viitor va arăta lucrul ăsta. Îmi pare foarte bine că predicția mea pentru cifrele lui Musi s-a adeverit, am zis că va avea cel puțin cifrele lui Politic de sezonul trecut”, a mai spus Nicolescu.

