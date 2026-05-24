U Cluj și-a aflat toți adversarii Cu cine ar putea juca echipa lui Bergodi în primul tur din Europa League » Posibilă „dublă" de coșmar
U Cluj/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 00:07
  • U Cluj își cunoaște cei șase posibili adversari din primul tur al Europa League, după ce Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Republicii Moldova.

Sub conducerea lui Cristiano Bergodi, U Cluj a avut o revenire spectaculoasă.

Antrenorul italian a preluat echipa în toamna lui 2025, când ardelenii se aflau pe locul 11, și a reușit să o propulseze până pe locul 2, obținând astfel calificarea în preliminariile Europa League.

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

După victoria celor de la Sheriff Tiraspol în finala Cupei Republicii Moldova, scor 2-0, cu Zimbru Chișinău, U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari.

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • ⁠Qarabag (Azerbaidjan)
  • ⁠Dinamo Kiev (Ucraina)
  • ⁠Hajduk Split (Croația)
  • ⁠CSKA Sofia (Bulgaria)
  • ⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

Între cele două partide, formația antrenată de Cristiano Bergodi va disputa Supercupa României împotriva celor de la U Craiova, care va avea loc pe 12 iulie.

În cazul în care va fi eliminată din primul tur al Europa League, U Cluj va merge în turul doi din Conference League, unde a fost prezentă și sezonul trecut.

În 2025, „studenții” au fost eliminați încă din primul tur, după eșecul cu Ararat-Armenia, scor 1-2 la general.

Universitatea Cluj Dinamo Kiev Hajduk Split europa league CSKA Sofia Sheriff Tiraspol qarabag ferencvaros
