Explicația expertului Marius Avram a analizat faza controversată din Chindia - Farul. De ce a fost dezbătută 7 minute în camera VAR: „E clar”

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 21:22
  • Chindia - Farul 3-3. Marius Avram (46 de ani) a venit cu o serie de explicații în privința golului controversat prin care gazdele au deschis scorul.

În minutul 22, golul lui Popadiuc a fost validat după 7 minute de analiză în camera VAR, pentru un posibil ofsaid, arbitrul Marcel Bîrsan fiind chemat și el să revadă faza.

Chindia - Farul 3-3. Marius Avram: „Clar au considerat că e ofsaid în camera VAR”

Întrebat de ce a durat atât de mult analiza în camera VAR, dar și de ce a fost chemat la margine Marcel Bîrsan, în condițiile în care era vorba de a decide dacă a fost sau nu ofsaid, fostul arbitru a răspuns:

„Deci, eu aș lua faza în două etape. Întâi, dacă a fost sau n-a fost ofsaid. Într-adevăr, și eu am auzit că au avut foarte mari probleme cu calibrarea și se reseta întreaga lor analiză și de fiecare dată trebuia să o ia de la început. De-aia a durat, probabil, șapte minute. Repet, informațiile pe care le am sunt neoficiale.

Arbitrul nu trebuie chemat dacă din camera VAR se constată că nu a fost ofsaid, atâta timp cât decizia din teren a fost de a se acorda golul.

Deci, putem să presupunem fără niciun fel de problemă că ei au constatat acolo că a fost ofsaid”, a spus Marius Avram, la Digi Sport Special.

Golul marcat de Chindia, după gafa lui Munteanu / foto: capturi Prima Sport
Golul marcat de Chindia, după gafa lui Munteanu / foto: capturi Prima Sport

Golul marcat de Chindia, după gafa lui Munteanu / foto: capturi Prima Sport
Fostul arbitru a explicat de ce „centralul” a fost chemat la monitorul VAR.

„În cazul acesta, de ce decizia nu a fost factuală, pur și simplu să-i comunice (n.r. - centralului) că a fost ofsaid? 

Deoarece între gol și poziția inițială a mai existat această jucare a mingii de către portar. Și această jucare a mingii de către portar necesită o analiză, o interpretare. Și sunt două elemente pe care arbitrul trebuie să le ia în calcul. 

Unu la mână, dacă portarul a avut control asupra mingii. Și doi la mână, dacă a avut sau n-a avut vreun impact atacantul în faptul că portarul a scăpat mingea din mână.

În faza respectivă este nevoie de interpretare arbitrului și de aceea l-au chemat. Deci, am depășit deja momentul. Clar au considerat că e ofsaid, că altfel nu îl chemau.

Dacă jucătorul respectiv avea un impact clar asupra portarului, aveam o problemă serioasă.

Așa, n-a avut, vorbim pe faza în sine, portarul o scapă el pur și simplu, după ce inițial o prinde mâini, și atunci, indiferent dacă e sau nu e ofsaid, golul trebuie validat și până la urmă asta a fost decizia luată în teren”, a continuat Marius Avram.

