Accident grav într-o cursă caritabilă Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț! În ce stare se află

Adrian Șovea (27 de ani), ultramaratonistul român care a plecat pe 1 mai într-o cursă în scop caritabil, a fost lovit de o mașină în județul Mehedinți.

Sportivul se afla în timpul unei curse de-a lungul granițelor țării, pentru a strânge fonduri care să ajungă la copiii aflați în sistemul de protecție socială.

Adrian Șovea a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

Accidentul a avut loc pe DN 56B, în județul Mehedinți, în timp ce sportivul alerga pe partea stângă a drumului.

Deși acesta ar fi alergat în mod regulamentar, a fost lovit de o mașină care circula din sens opus. Șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și l-a lovit în plin pe Adrian Șovea, care a fost proiectat într-un șanț de pe margine, potrivit actualmehedinti.ro.

Ultramaratonistul a fost apoi transportat de urgență la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, după ce s-ar fi ales cu mai multe fracturi. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă.

Cursa în care se afla Adrian Șovea a început pe 1 mai, iar sportivul își propusese să parcurgă 2.800 de kilometri în 50 de zile, de-a lungul granițelor României, în scopul de a strânge suma de 100.000 de euro pentru copiii instituționalizați.

