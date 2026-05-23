Chindia - Farul 3-3. Denis Alibec (35 de ani) ar fi fost autorul unei scene șocante la finalul partidei de la Târgoviște.

Atacantul veteran s-a numărat printre marcatorii partidei de sâmbătă, însă rezultatul final pare să fi creat mulți nervi în tabăra constănțenilor.

Denis Alibec i-ar fi înjurat pe copiii de la Barca Academy

La finalul duelului tensionat de la Târgoviște, care a inclus și faze controversate de arbitraj, Alibec a fost filmat în timp ce înjura în direcția unor copii ai centrului de juniori Barca Academy, care se află în oraș.

„Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, a spus Alibec după ce copiii i-ar fi cerut un autograf, informează fanatik.ro.

Juniorii ar fi confirmat replica fotbalistului, iar directorul de marketing de la Chindia Târgoviște, Cosmin Enache, l-a certat pe atacant.

Ulterior, Denis Alibec a venit cu o reacție la imaginile publicate:

„N-am înjurat copiii, nu am să o fac niciodată! Eu vorbeam cu cei de la Chindia”, a comentat veteranul Farului.

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Ivan Pesic și reușita din Chindia - Farul 3-3

