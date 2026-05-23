Două miliarde de euro! Patronul lui Napoli a primit  o ofertă de nerefuzat. Răspunsul ferm al lui Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis (76 de ani), patron al celor de la Napoli, a refuzat o ofertă de două miliarde de euro din partea unui fond de investiții din SUA, care intenționa să cumpere clubul.

Patron al echipei Napoli din anul 2004, când a salvat echipa de la faliment, Aurelio De Laurentiis nu are de gând să vândă pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

Un grup de investitori americani și-ar fi arătat intenția de a cumpăra clubul, venind cu o ofertă uriașă, în valoare de două miliarde de euro, respinsă ferm și politicos de miliardarul italian , susține corrieredellosport.it.

„Pe 29 mai 2025, Football Benchmark a evaluat SSC Napoli la 1,1 miliarde de euro.

Cea mai recentă propunere vine din SUA, aproape un semn al destinului în anul de Mondial, fiind formulată de un grup de investitori americani.

Persoana de contact a grupului ar fi Matt Rizzetta, președintele italo-american al cluburilor Napoli Basket și Campobasso, precum și fondator și partener administrativ al Underdog Global Partners, un grup specializat în consultanță și gestionarea activelor sportive, precum și în activități imobiliare conexe

Zile întregi, aerul a fost umplut de știri și zvonuri despre o ofertă gigantică: aproximativ 2 miliarde reprezintă o sumă enormă și dovedește o idee care implică nu doar fotbalul, ci și perspectivele de creștere ale orașului.

Se pare că proiectul se baza pe crearea unui centru care să lege fotbalul de alte sporturi, în principal baschetul, inclusiv investiții în facilități”, scrie sursa citată.

Duminică, De Laurentiis va împlini 77 de ani și este decis să rămână la echipă, în condițiile în care pe 25 august 2026 clubul va sărbători centenarul.

5 trofee a câștigat Napoli cu Aurelio De Laurentiis la conducerea clubului

Înaintea ultimei etape din Serie A, Napoli este pe locul 2, cu 73 de puncte.

