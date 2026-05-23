Refuză să revină la FCSB! Jucătorul dorit intens de Becali nu ar intenționa să mai evolueze la echipă în sezonul viitor » Ce planuri are

Dennis Politic, în centru.
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 19:53
  • Dennis Politic (26 de ani) ar fi transmis că nu vrea să mai evolueze pentru FCSB în sezonul urmtător, după un an în care a bifat foarte puține minute, chiar și după împrumutul la Hermannstadt.

Politic a ajuns la FCSB în urmă cu aproape un an, la insistențele patronului Gigi Becali, însă nu a bifat foarte multe apariții pentru echipă și s-a confruntat cu multiple accidentări.

Dennis Politic nu ar mai continua la FCSB în sezonul următor

După un sezon complet ratat și cu doar 19 minute bifate pentru sibieni în play-out-ul recent încheiat, atacantul nu ar mai intenționa să continue la FCSB în stagiunea următoare.

Politic și-ar dori să evolueze la alt club, tot sub formă de împrumut precum la Hermannstadt, unde să bifeze minute și să poată performa, potrivit gsp.ro.

„Dennis nu mai vrea să continue la FCSB, aventura sa acolo este de domeniul trecutului. Nici patronul nu-l mai include în planuri, asta dacă nu cumva a uitat de el. Momentan așteaptă un nou împrumut, dacă va avea ocazia”, potrivit informațiilor obținute de sursa citată.

În vara lui 2025, FCSB a plătit 900.000 de euro pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo și l-a cedat pe Musi în tabăra lui Kopic.

Fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” nu s-a integrat la noua sa echipă și a fost împrumutat în această iarnă la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

Politic a bifat 15 apariții în Liga 1, 9 pentru FCSB și 6 pentru Hermannstadt, într-un total de 620 de minute.

În urmă cu câteva zile, Becali a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani), fotbalistul pe care l-a transferat în vara trecută de la rivala Dinamo.

Becali consideră că a fost păcălit atunci când l-a transferat pe Dennis Politic de la Dinamo:

„Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane de euro Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!

Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: «Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan»”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

