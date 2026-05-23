Bologna - Inter Milano 3-3. Cristi Chivu (45 de ani) a încheiat primul sezon complet ca antrenor principal în Serie A, iar italienii i-au evaluat prestația în ultimul meci din Serie A.

„Nerazzurrii” au reușit să revină de la 1-3 în ultima partidă a campionatului, la capătul unui sezon în care au cucerit eventul sub comanda lui Chivu, reușind să acumuleze 87 de puncte, fiind la 14 deasupra rivalei Napoli, care va juca duminică ultimul meci.

La o zi după ce a fost declarat antrenorul sezonului în Serie A, Cristi Chivu a fost rapid evaluat de jurnaliștii italieni, după ce Inter a reușit să recupereze un handicap de două goluri față de Bologna.

„Echipa sa a reacționat în repriza secundă și a reușit să egaleze, 3-3. După ce și-a asigurat deja Scudetto și Coppa Italia, Inter a jucat cu mai puțină presiune, iar Chivu s-a bucurat și el de meci, cu o relativă stăpânire de sine.

Reacții pozitive au venit de pe bancă, în special de la tânărul Topalovic. Judecând după modul în care a fost sărbătorit golul egalizator al lui Diouf, pare că nerrazzurrii își doreau mai mult”, a scris publicația tuttormercatoweb.com, care l-a notat cu 6 pe Chivu.

Dimarco a a deschis scorul în minutul 22, însă Bologna a egalat rapid și a intrat cu avantaj la pauză, iar în minutul 48 deja conducea cu 3-1.

Inter a egalat prin golurile reușite de Pio Esposito în minutul 64, respectiv Diouf, în minutul 86, plecând cu un punct de la ultimul duel al sezonului.

