„Chivu, din nou KO!” Antrenorul lui Inter, tras la răspundere după încă un derby pierdut: „Un obicei prost! Amorim i-a dat o lecție”

AC MILAN - INTER 3-1. Presa din Italia nu l-a iertat pe Cristi Chivu (46 de ani), după un nou eșec în „ Derby della Madonnina”.

Tehnicianul român a bifat a treia înfrângere consecutivă în partidele cu marea rivală din oraș.

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Chivu a fost criticat pentru tactica abordată și pentru faptul că i-a introdus pe Ange Bonny (23 de ani) și Pio Esposito (21 de ani) abia în minutul 82, în contextul în care Inter era condusă cu 3-1 încă de la pauză.

Presa din Italia nu l-a iertat pe Chivu după un nou eșec în Derby della Madonnina: „Ce ai făcut?”

„Chivu, ce ai făcut? Alegerile tehnicianului au avut ca rezultat o echipă care, în derby, nu a mai semănat cu Inter. Este adevărat că absența lui Lautaro, accidentat, cântărește enorm.

De asemenea, este evident că ceilalți atacanți ai nerazzurrilor, Pio Esposito și Bonny, nu erau sută la sută pregătiți. Dar de ce au fost introduși abia cu câteva minute înainte de final? De ce nu a fost luată în calcul o rotație încă de la început, pentru a păstra identitatea unei echipe Inter care nu poate renunța la sistemul cu doi atacanți?

Pe scurt, o echipă Inter care a eșuat atât din punct de vedere al identității tactice, cât și al caracterului. După golul de 3-1, echipa s-a predat, fiind incapabilă să reușească una dintre revenirile cu care își obișnuise suporterii.

Chivu nu a reușit să transmită tensiunea necesară și continuă să nu remedieze greșelile defensive. Cele 13 goluri primite în 10 meciuri nu sunt cifre demne de o echipă care luptă pentru titlul de campioană.

Este nevoie de o revenire imediată. Interul din derby nu poate fi adevărata Inter”, a scris jurnalistul Luca Calamai într-un editorial pentru tuttomercatoweb.com.

„Amorim îi dă o lecție lui Chivu” a scris și ilgiornale.it.

Prima înfrângere în campionat pentru Inter, care a comis încă o dată greșeala de a aborda meciul în mod greșit. Un obicei prost, care nu mai poate fi considerat o întâmplare și care trebuie să-l facă pe Chivu să reflecteze. Antrenorul român face și desface soarta echipei Inter printr-o schimbare surprinzătoare a sistemului de joc, care însă nu dă niciun rezultat... Il Giornale

Notele primite de Cristi Chivu după eșecul cu AC Milan

„Amorim sărbătorește, Chivu, din nou KO” , notează calciomercato.it, care i-a acordat nota 4 tehnicianul român.

Jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com au fost mai blânzi cu Cristi Chivu. I-au acordat notă de trecere, dar l-au criticat modul în care a abordat jocul.

„Antrenor: Chivu – nota 5. A avut o abordare șocantă a meciului: nerazzurrii confirmă tendința îngrijorătoare de a fi conduși încă din startul partidei. Golul lui Bastoni, marcat la jumătatea primei reprize, a dat impresia că vom asista la o nouă revenire obișnuită a lui Inter, însă lovitura liberă transformată de Moreira a restabilit diferența de două goluri până la pauză.

Chivu a întârziat foarte mult efectuarea schimbărilor, iar cei doi atacanți aflați pe bancă au fost introduși abia pentru ultimele 7 minute, plus timpul adițional. Fie există motive de ordin fizic, fie este vorba despre o decizie cu adevărat de neînțeles”.

În urma eșecului suferit, campioana Italiei a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte.

AC Milan a urcat pe locul 4, cu 21 de puncte.

Rezumat VIDEO. AC Milan - Inter 3-1

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