Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A

Hakan Calhanoglu, 31 de ani, a fost aproape de despărțire în vară. Dar Cristi Chivu a insistat mult pentru el, negocierile cu Galatasaray au fost anulate și internaționalul turc a devenit esențial pentru noul Inter. Cel mai prolific jucător din Serie A.

Hakan Calhanoglu este cel mai în formă jucător al lui Cristi Chivu la Inter Milano.

Calhanoglu: „Îi mulțumesc antrenorului”. Chivu: „Calitate incontestabilă”

Mijlocașul în vârstă de 31 de ani a marcat cinci goluri în primele șapte meciuri jucate în Serie A 2025-2026, câte reușise tot sezonul trecut în campionatul italian. În 29 de partide!

E golgeterul Peninsulei, la egalitate cu Orsolini (Bologna).

25 de milioane de euro este cota lui Hakan Calhanoglu, potrivit Transfermarkt

Și el, și Mister se apreciază reciproc. După 3-0 cu Fiorentina, meci în care a marcat de două ori, a doua sa „dublă” a stagiunii, turcul a vorbit despre Chivu.

„Îi mulțumesc antrenorului, care ne oferă un plus mental și disciplina corectă pentru a rămâne motivați” , a declarat acesta la DAZN.

Cristi i-a răspuns la conferința de presă: „Calitatea lui Hakan este incontestabilă. Acel șut de la distanță nu e ceva ce experimentezi la antrenamente”.

A fost ani la rând unul dintre cei mai buni jucători din lume pe postul său. Avea nevoie doar să se revigoreze și să depășească o perioadă dificilă. Acum vedem rezultatele muncii unui mijlocaș grozav Cristi Chivu, antrenor Inter Milano

Calhanoglu, criticat de Lautaro, aproape de transferul la Galatasaray

În primele zece dueluri, Calhanoglu are 6 goluri și două assisturi în Serie A și Champions League 2025-2026.

Nimeni nu se gândea la aceste cifre în iunie și iulie.

Nerefăcut după o accidentare, jucătorul a părăsit lotul nerazzurro și Statele Unite fără să joace niciun minut la Mondialul Cluburilor.

Un șut marca Hakan Calhanoglu Foto: Imago

S-a spus că, alături de alți trei colegi accidentați, va continua recuperarea la Milano. Numai că el a fost văzut ulterior bucurându-se de vacanță, la Bodrum, în țara sa.

În SUA, căpitanul Lautaro Martinez tuna după eliminarea de la Club World Cup, 0-2 cu Fluminense în „optimi”: „Cine vrea să rămână, poate rămâne. Cine nu vrea, la revedere!”. S-a referit exact la Calhanoglu.

Se specula atunci că Hakan avea acord cu Galatasaray, apăruseră și detalii contractuale, 10 milioane de euro salariu anual până în 2028.

Chivu l-a vrut neapărat pe Calhanoglu: „Esențial pentru proiect”. Și s-a impus

Până la urmă, nu a plecat nicăieri. Iar cel care a insistat mult ca internaționalul turc să continue pe „Meazza” a fost Chivu.

„Hakan rămâne. Este esențial pentru acest proiect”, ar fi spus tehnicianul în vârstă de 44 de ani, potrivit Gazzettei dello Sport.

Hakan, imaginea fericirii la 3-0 cu Fiorentina Foto: Imago

Noul antrenor l-a primit în lot, a discutat repetat cu el, i-a redat încrederea și i-a deschis calea spre un sezon foarte bun.

Chivu l-a titularizat în toate cele trei meciuri de Liga Campionilor (2-0 cu Ajax, 3-0 cu Slavia Praga și 4-0 cu Union Saint-Gilloise) și în șapte din primele nouă etape.

A lipsit doar de două ori: era suspendat la 5-0 cu Torino, la startul campionatului, și a fost rezervă la 4-1 cu Cremonese.

În rest, când a jucat, a făcut-o mereu din primul minut.

Când intru în careu, sunt mereu concentrat. Nu mă interesează cine este portarul. Mă gândesc numai la mine și la minge Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter Milano

Hakan se referea la penaltyuri. De când a venit la Inter, a transformat 26 din cele 27 de lovituri executate.

El este unul dintre jucătorii-cheie ai lui Chivu la Inter.

