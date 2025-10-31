Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi

Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia și fost selecționer al României, a demisionat din funcție.

Anunțul a fost făcut de clubul polonez pe site-ul oficial

Anterior, sursele GOLAZO.ro dezvăluiseră care este situația din interiorul clubului.

În această vară, pe 12 iunie, Edward Iordănescu a semnat un contract pe doi ani cu Legia.

La cinci luni de la preluarea echipei, situația a devenit atât de tensionată încât cele două părți au decis să se despartă.

Legia Varșovia a anunțat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei Legia Varșovia începând cu data de 31 octombrie.

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să punem capăt colaborării noastre. După analizarea rezultatelor, am decis că situația actuală necesită schimbări care să permită echipei să-și realizeze pe deplin potențialul și să-și atingă obiectivele”, a declarat directorul sportiv al Legia Varșovia, Michal Zewlakow, potrivit site-ului oficial al clubului polonez.

Până la prezentarea noului tehnician, actualul secund, Inaki Astiz, va ocupa funcția de antrenor principal.

23 de meciuri a disputat Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia (11 vicctorii, 6 egaluri, 6 înfrângeri)

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Iată o parte din comentariile publicate de suporteri sub postarea clubului care anunță demisia lui Iordănescu:

„Cu câteva săptămâni prea târziu, pentru că lupta pentru titlu s-a încheiat și au fost eliminați și din Cupa Poloniei…”

„Acum aștept o explicație rezonabilă din partea directorului Cewlakow. De ce l-a considerat un antrenor bun pentru Legia și, mai ales, de ce nu a vrut să-l lase să plece.”

„Atât timp cât Mioduski este proprietarul Legiei, niciun antrenor nu va putea face nimic. Chiar și dacă Guardiola ar veni aici, ar eșua cu acest ratat. Ar fi mai bine să nu existe niciun antrenor.”

„A transformat echipa campioană într-o mega dezamăgire.”

„A pierdut tot ce putea, ce era să facă, să rămână?”

„Toată lumea știa că trebuie să plece de acum o lună și jumătate, mai puțin voi?”

„Concediază antrenorul temperamental, apoi angajează pe cineva care nu știe ce face.”

„M-am bucurat când au anunțat sosirea lui la club, dar s-a dovedit a fi o dezamăgire atât de mare încât a fost șocant. O schimbare ar fi trebuit făcută cu mult timp în urmă.”

Știrea inițială:

Sursele GOLAZO.ro explică situația tensionată

Surse apropiate antrenorului au confirmat pentru GOLAZO.ro că românul a cerut de trei ori până acum rezilierea contractului.

Totuși, conducerea clubului polonez a refuzat de fiecare dată cererile lui Edward Iordănescu.

Joi seara, românul a solicitat din nou rezilierea și se află acum în discuțiile finale , în care tehnicianul dorește să încheie definitiv colaborarea.

„Șansele de a continua sunt 1%”, spun sursele GOLAZO.ro. Iordănescu e decis să plece de la Legia!

De ce nu a vrut conducerea celor de la Legia să îl lase pe Iordănescu să plece

Jurnalistul Kuba Cimoszko, de la publicația WP SportoweFakty, a explicat că până acum conducerea a refuzat să-l lase pe Iordănescu să plece, deoarece încă avea încredere în Iordănescu și nu avea un candidat potrivit pentru înlocuirea sa.

Totuși, situația ar putea fi diferită acum. Înfrângerea din Cupa Poloniei (1-2 cu Pogon Szczecin) a complicat semnificativ situația Legiei și a obligat clubul să ia măsuri urgente.

Legia trebuie să salveze sezonul, deoarece neparticiparea în competițiile europene în sezonul următor ar fi un dezastru pentru imaginea și, mai ales, pentru finanțele clubului.

10 este locul ocupat de Legia Varșovia, cu 16 puncte acumulate, după cele 12 meciuri jucate în campionatul Poloniei

Există speculații că oficialii încearcă să-l convingă pe legenda clubului, Aleksandar Vukovic, să revină, iar dacă vor reuși, contractul lui Iordănescu va fi reziliat.

După plecarea lui Iordănescu, asistentul Inaki Astiz îi va prelua temporar atribuțiile.

