„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Cristian Chivu (fotomontaj GOLAZO.ro)
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat

alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 10:51
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 11:24
  • Cristi Chivu (44 de ani) nu ratează nicio ocazie să spună lumii întregi că e mândru că e român.
  • „Adoptat” pe de-a-ntregul de italieni, după cariera fabuloasă ca jucător la Inter, antrenorul le-a reamintit jurnaliștilor din „Cizmă”: „sunt român și sunt mândru că sunt român”.
  • Partida Napoli - Inter se joacă diseară, de la ora 19:00, în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În conferința de presă dinaintea meciului Napoli - Inter, Cristi Chivu (44 de ani) a fost chestionat pe tema partidei dintre AC Milan și Como, care se va juca în Australia, de către un jurnalist.

AC Milan - Como (etapa #16 din Serie A) se va juca în Australia, în februarie 2026, după o decizie istorică luată de UEFA.

Cristi Chivu: „Sunt român și sunt mândru că sunt român”

Un jurnalist de la Tuttosport i-a spus antrenorului român:

„Italia este, din punct de vedere fotbalistic, probabil, prima ta casă, mai întâi ca jucător și apoi ca antrenor, dar parcursul tău a fost aproape întotdeauna aici...”

Chivu l-a ascultat pe jurnalist, l-a lăsat să-și termine ideea, dar a ținut să facă o precizare fermă:

„Sunt român și mândru că sunt român”.

Jurnalistul a revenit: „Mă refer la faptul că, în calitate de jucător, ți-ai petrecut întreaga carieră aici.

În aceste zile, se discută mult despre meciul care se va juca între Milan și Como. Ca antrenor și sportiv, care este poziția ta? Dacă vi s-ar întâmpla asta, ați considera-o un lucru pozitiv sau un obstacol?”

Chivu a răspuns: „Am învățat să nu mă plâng. Nu văd fantome, nu mă plâng niciodată. Pentru că în viață este o risipă de energie să te plângi, să găsești mereu lucrurile negative. Trebuie să vezi și partea pozitivă, dacă există.

Acum, nu depinde de mine, pentru că nu mi se întâmplă mie, dar am jucat un meci amical în Benghazi, Libia și nu m-am plâns, am mers acolo fericit, pentru că este o ocazie importantă de a arăta că fotbalul este internațional, de a arăta că suntem profesioniști, că avem datoria de a face anumite lucruri.

Apoi, antrenorul și clubul trebuie să gestioneze resursele și nivelul de energie. Poate că vom învăța și să facem lucruri pentru binele echipei, acordându-le câteva zile de odihnă în plus. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, cel mai bun antrenament este întotdeauna odihna, mai ales când joci mult. Este responsabilitatea unui manager și a unui club să gestioneze resursele și energia”.

AC Milan - Como se joacă în Australia

UEFA a luat o decizie istorică. Forul european a acceptat ca două meciuri, unul din La Liga și unul din Serie A, să se dispute în afara Europei.

Este vorba despre partidele Villarreal - Barcelona (21 decembrie 2025, etapa #17) și AC Milan - Como (februarie 2026, etapa #16).

Ulterior, disputarea partidei Villarreal - Barcelona la Miami a fost anulată, după presiunile făcute în Spania.

În schimb, AC Milan - Como se va juca în Perth, Australia, în februarie 2026.

23:23
00:20
25.10
25.10
25.10
25.10
