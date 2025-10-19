Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter

Cristi Chivu se află în mijlocul bucuriei Interului, după ce a învins Roma pe „Olimpico”.

Antrenorul descrie puterea nerazzurrilor, dar jucătorii îi mulțumesc antrenorului: „El ne-a ajutat”. Gestul care a impresionat.

Jurnaliștii italieni nu mai au îndoielile de la început. Cum au reacționat.

Inter e sus, pe coama valului. Și întreaga Italie apreciază acum ce face Cristi Chivu. El e antrenorul liderului Serie A.

După accidentele cu Udinese (1-2) și Juventus (3-4), în etapele 2 și 3, nerazzurrii s-au trezit și, de atunci, de peste o lună, sunt în ascensiune:

6 victorii în serie, două în Ligă (2-0 cu Ajax, 3-0 cu Slavia) și patru în campionat (2-1 cu Sassuolo, 2-0 cu Cagliari, 4-1 cu Cremonese, 1-0 cu AS Roma).

Chivu: „Muncim mult pentru a lăsa în urmă dezamăgirile sezonului trecut”

Ultimul succes, cel mai important, i-a propulsat pe primul loc.

„Băieții merită totul, pentru că fac sacrificii mari. Nu își văd niciodată familiile între națională și cantonament.

Chivu, cu fanii Interului în spate pe „Olimpico” Foto: Imago

Muncim mult pentru a lăsa în urmă dezamăgirile sezonului trecut. Jucătorii vor să arate că echipa este puternică și poate concura în toate competițiile”, a spus Chivu la Sky.

Sunt mândru de ei, de cum muncesc, de cum se pregătesc mental, de cum înțeleg momentele unui meci. De cum încearcă să facă față dificultăților zilnice. A fost o săptămână în care am avut un singur antrenament cu toată echipa. Cristi Chivu, antrenor Inter

Barella s-a înclinat în fața antrenorului: „Chivu a fost un exemplu”

A mai spus ce apreciază: „Este meritul tuturor. Renunță la ego și oferă totul grupului. Lucrez cu campioni care sunt un exemplu pentru toți”.

Dar unul dintre liderii vestiarului, Nicolo Barella, 28 de ani, îi mulțumește lui Cristi:

„Aveam nevoie de încredere, iar antrenorul a fost un exemplu. Chivu este modelul de urmat. Și el a avut parte de dezamăgiri și victorii minunate în carieră. Ne ajută”.

Gestul jucătorilor pentru Chivu: îmbrățișarea colectivă de la final

Barella a fost primul care l-a îmbrățișat la marginea terenului, după 1-0 pe „Olimpico”. După Nicolo, toți jucătorii l-au îmbrățișat pe Chivu.

Tehnicianul, 44 de ani, a fost întrebat la conferință ce înseamnă această îmbrățișare colectivă.

Golul lui Bonny contra Romei Foto: Imago

„M-am trezit în calea sărbătorii lor”, a replicat cu modestie. „Suntem o echipă, un grup și facem tot posibilul pentru a câștiga”.

Am înțeles momentul: a fost unul dintre cele patru sau cinci meciuri care îți arată calea, marcând sezonul. Am fost toți fericiți. Cristi Chivu, antrenor Inter

„Am avut îndoieli, dar Chivu i-a reaprins pe veterani și le insuflă încredere tinerilor”

Și jurnaliștii apreciază Interul lui Chivu. Îl apreciază pe el.

„Echipa s-a transformat într-o mașinărie de goluri. Are cel mai puternic atac, e cea mai bună echipă”, a afirmat Emanuele Giaccherini, fost internațional italian, ex-Juventus și Napoli, actual analist la DAZN.

Într-un editorial apărut pe site-ul Tuttomercatoweb, Luca Calamai recunoaște:

„Am avut îndoieli asupra deciziei lui Marotta de a-l alege pe Chivu. Bun, dar lipsit de experiență”.

Ziaristul peninsular are însă acum „un avertisment pentru toți: antrenorul nerazzurrilor crește de la meci la meci. I-a reaprins pe veterani și le insuflă încredere tinerilor”.

Nu e ușor să le oferi spațiu tinerilor când ești la Inter. Chivu a fost cel care a garantat transferul lui Bonny după ce l-a studiat la Parma. Iar Bonny a decis meciul de pe Olimpico. Chivu îi oferă minute prețioase lui Pio Esposito. Decizii care dau rezultate și o readuc pe Inter în cursa de Scudetto. Luca Calamai, jurnalist italian

Urmează alt examen pentru Chivu. Și mai dificil decât cel de la Roma. Sâmbătă, 25 octombrie, înfruntă campioana Napoli. Duel de foc lângă Vezuviu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport