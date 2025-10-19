Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Bucuria de la final: Chivu și Barella Foto: Imago
Campionate

Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 11:21
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 11:22
  • Cristi Chivu se află în mijlocul bucuriei Interului, după ce a învins Roma pe „Olimpico”.
  • Antrenorul descrie puterea nerazzurrilor, dar jucătorii îi mulțumesc antrenorului: „El ne-a ajutat”. Gestul care a impresionat.
  • Jurnaliștii italieni nu mai au îndoielile de la început. Cum au reacționat.

Inter e sus, pe coama valului. Și întreaga Italie apreciază acum ce face Cristi Chivu. El e antrenorul liderului Serie A.

„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
Citește și
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
Citește mai mult
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu

După accidentele cu Udinese (1-2) și Juventus (3-4), în etapele 2 și 3, nerazzurrii s-au trezit și, de atunci, de peste o lună, sunt în ascensiune:

  • 6 victorii în serie, două în Ligă (2-0 cu Ajax, 3-0 cu Slavia) și patru în campionat (2-1 cu Sassuolo, 2-0 cu Cagliari, 4-1 cu Cremonese, 1-0 cu AS Roma). 

Chivu: „Muncim mult pentru a lăsa în urmă dezamăgirile sezonului trecut”

Ultimul succes, cel mai important, i-a propulsat pe primul loc.

„Băieții merită totul, pentru că fac sacrificii mari. Nu își văd niciodată familiile între națională și cantonament.

Chivu, cu fanii Interului în spate pe „Olimpico” Foto: Imago Chivu, cu fanii Interului în spate pe „Olimpico” Foto: Imago
Chivu, cu fanii Interului în spate pe „Olimpico” Foto: Imago

Muncim mult pentru a lăsa în urmă dezamăgirile sezonului trecut. Jucătorii vor să arate că echipa este puternică și poate concura în toate competițiile”, a spus Chivu la Sky.

Sunt mândru de ei, de cum muncesc, de cum se pregătesc mental, de cum înțeleg momentele unui meci. De cum încearcă să facă față dificultăților zilnice. A fost o săptămână în care am avut un singur antrenament cu toată echipa. Cristi Chivu, antrenor Inter

Barella s-a înclinat în fața antrenorului: „Chivu a fost un exemplu”

A mai spus ce apreciază: „Este meritul tuturor. Renunță la ego și oferă totul grupului. Lucrez cu campioni care sunt un exemplu pentru toți”.

Dar unul dintre liderii vestiarului, Nicolo Barella, 28 de ani, îi mulțumește lui Cristi:

„Aveam nevoie de încredere, iar antrenorul a fost un exemplu. Chivu este modelul de urmat. Și el a avut parte de dezamăgiri și victorii minunate în carieră. Ne ajută”.

Gestul jucătorilor pentru Chivu: îmbrățișarea colectivă de la final

Barella a fost primul care l-a îmbrățișat la marginea terenului, după 1-0 pe „Olimpico”. După Nicolo, toți jucătorii l-au îmbrățișat pe Chivu.

Tehnicianul, 44 de ani, a fost întrebat la conferință ce înseamnă această îmbrățișare colectivă.

Golul lui Bonny contra Romei Foto: Imago Golul lui Bonny contra Romei Foto: Imago
Golul lui Bonny contra Romei Foto: Imago

„M-am trezit în calea sărbătorii lor”, a replicat cu modestie. „Suntem o echipă, un grup și facem tot posibilul pentru a câștiga”.

Am înțeles momentul: a fost unul dintre cele patru sau cinci meciuri care îți arată calea, marcând sezonul. Am fost toți fericiți. Cristi Chivu, antrenor Inter

„Am avut îndoieli, dar Chivu i-a reaprins pe veterani și le insuflă încredere tinerilor”

Și jurnaliștii apreciază Interul lui Chivu. Îl apreciază pe el.

„Echipa s-a transformat într-o mașinărie de goluri. Are cel mai puternic atac, e cea mai bună echipă”, a afirmat Emanuele Giaccherini, fost internațional italian, ex-Juventus și Napoli, actual analist la DAZN.

Într-un editorial apărut pe site-ul Tuttomercatoweb, Luca Calamai recunoaște:

„Am avut îndoieli asupra deciziei lui Marotta de a-l alege pe Chivu. Bun, dar lipsit de experiență”.

Ziaristul peninsular are însă acum „un avertisment pentru toți: antrenorul nerazzurrilor crește de la meci la meci. I-a reaprins pe veterani și le insuflă încredere tinerilor”.

Nu e ușor să le oferi spațiu tinerilor când ești la Inter. Chivu a fost cel care a garantat transferul lui Bonny după ce l-a studiat la Parma. Iar Bonny a decis meciul de pe Olimpico. Chivu îi oferă minute prețioase lui Pio Esposito. Decizii care dau rezultate și o readuc pe Inter în cursa de Scudetto. Luca Calamai, jurnalist italian

Urmează alt examen pentru Chivu. Și mai dificil decât cel de la Roma. Sâmbătă, 25 octombrie, înfruntă campioana Napoli. Duel de foc lângă Vezuviu.

Citește și

„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro!
Campionate
21:24
„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro!
Citește mai mult
„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro!
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Campionate
15:20
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Citește mai mult
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
antrenor serie a italia Inter Milano as roma Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Superliga
19.10
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Citește mai mult
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Alte sporturi
19.10
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Baschet
19.10
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
19.10
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:31
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
00:18
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
23:17
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
22:34
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Alte sporturi
19.10
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Citește mai mult
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Stranieri
19.10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Citește mai mult
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Superliga
19.10
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Superliga
19.10
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Citește mai mult
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 26 rapid 37 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share